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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:31

Лаунж Копенгагена - Eventyr. На входе показывал только штрих-код из приложения. Карту не просили, ничего не блокировали. Учтите, что если проходит 2 человека по одной карте, за 2го человека спишет 27 USD (или EUR скорее). Eventyr лучший из 3х лаунжей в Копенгагене, плюс удобен для посещения, если летишь WizzAir обратно в Киев (рядом с гейтом на посадку).
DjPavel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:35

Re: Лаунж Кей

Программ разных много. Если в лаунже плохой сервис, то это значит, что перебор с посетителями.
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:37

Re: Лаунж Кей

Панама

Pan-Pan писал(а) 23 ноя 2013, 22:36:
UP-ну
Аэропорт понравился. Стыковка международный-международный - минут 30 от угла до угла.
Бизнес-зал COPA в наш приезд был слегка на ремонте: вход со второго яруса от 22 гейта.
Еда: из еды видел только йогурты. Остальное: печеньки, чипсы, булочки.
Напитки: чай/кофе/вода в открытом доступе, естественно.
Алкоголь: я перед рейсами стараюсь не употреблять Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY) Конечно, там было в баре разного Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY)
Еще есть душевые, которые по вашей просьбе подготовят! Дают полотенца, шампунь и гель.

Влад » 04 дек 2016, 17:31
Худший Б/З , что я видел в жизни , с точки зрения хаб нац. перевозчика.
Что они ремонтировали в в 2013, с трудом представляю.
Был 2 раза в ноябре, при этом во 2 раз ,имел жрачку с собой, т.к 7 часов на их бананах, крекерах и иногда булочках не просидишь.
Алкоголь , через бармена. Вода в кулере!!! Народу просто жесть(с утра). Очередь на ресепшен была по 30-40 человек.
Востаннє редагувалось Pater в П'ят 19 жов, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:42

  Pater написав:Панама
Pan-Pan писал(а) 23 ноя 2013, 22:36:
UP-ну
Аэропорт понравился. Стыковка международный-международный - минут 30 от угла до угла.
Бизнес-зал COPA в наш приезд был слегка на ремонте: вход со второго яруса от 22 гейта.
Еда: из еды видел только йогурты. Остальное: печеньки, чипсы, булочки.
Напитки: чай/кофе/вода в открытом доступе, естественно.
Алкоголь: я перед рейсами стараюсь не употреблять Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY) Конечно, там было в баре разного Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY)
Еще есть душевые, которые по вашей просьбе подготовят! Дают полотенца, шампунь и гель.

Худший Б/З , что я видел в жизни , с точки зрения хаб нац. перевозчика.
Что они ремонтировали в в 2013, с трудом представляю.
Был 2 раза в ноябре, при этом во 2 раз ,имел жрачку с собой, т.к 7 часов на их бананах, крекерах и иногда булочках не просидишь.
Алкоголь , через бармена. Вода в кулере!!! Народу просто жесть(с утра). Очередь на ресепшен была по 30-40 человек.
точно :mrgreen: только крекеров и чипсов не было
И ещё про очередь в туалет забыл. В аэропорту очередей нет, а в лаунже есть, душевых не видел
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:45

  Pater написав:Программ разных много. Если в лаунже плохой сервис, то это значит, что перебор с посетителями.

Но с посетителями там все таки что то не так, я такое количество людей в дешевой неопрятной одежде и с изможденными угрюмыми лицами только на жд вокзалах встречал
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Подякував: 239 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
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