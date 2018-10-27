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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:36

  mustbe написав:А с января - будет платно ?

И дальше будет бесплатно, только акция лаунж кей - два бесплатных посещения в год для владельцев Платинум карт, выпущенных с 17 августа по 31 декабря
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Повідомлень: 8141
З нами з: 23.01.13
Подякував: 243 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:36

Sky Lounge в Вені.
Після активації через моб третя карта спрацювала. При чому зайшов
не через діжітал код,а фотку карти))
Тьотя довго возилася з картами,sorry,complicate...
Лаунж малий,але народу немає.
Після нічного Казіно Вена карта дуже пригодилася. В казіно думаю достойно виступили в 0,при чому порахувати 100К прокрутили за 5 год.Не турецьких лір.))
Ранком встати вже не було сил))
Ethereum
 
Повідомлень: 170
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:44

Re: Лаунж Кей

В Лиме лаунж нормальный, не то что в панаме, правда такой же переполненный - с очередью на вход. Но самый лучший лаунж это конечно в Варшаве - народу немного, все прилично одетые, супчик, отличный сыр с балыком, фрукты, вкусный кофе, недешёвый алкоголь - вино просекко, коньяк реми мартин, виски чивас
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Повідомлень: 8141
З нами з: 23.01.13
Подякував: 243 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
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1
  #<1 ... 3456
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