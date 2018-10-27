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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 3456 Додано: Суб 20 жов, 2018 11:36 mustbe написав: А с января - будет платно ? А с января - будет платно ?

И дальше будет бесплатно, только акция лаунж кей - два бесплатных посещения в год для владельцев Платинум карт, выпущенных с 17 августа по 31 декабря И дальше будет бесплатно, только акция лаунж кей - два бесплатных посещения в год для владельцев Платинум карт, выпущенных с 17 августа по 31 декабря Stringer Повідомлень: 8141 З нами з: 23.01.13 Подякував: 243 раз. Подякували: 1118 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 жов, 2018 12:36 Sky Lounge в Вені.

Після активації через моб третя карта спрацювала. При чому зайшов

не через діжітал код,а фотку карти))

Тьотя довго возилася з картами,sorry,complicate...

Лаунж малий,але народу немає.

Після нічного Казіно Вена карта дуже пригодилася. В казіно думаю достойно виступили в 0,при чому порахувати 100К прокрутили за 5 год.Не турецьких лір.))

Ранком встати вже не було сил)) Ethereum Повідомлень: 170 З нами з: 11.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 14:44 Re: Лаунж Кей В Лиме лаунж нормальный, не то что в панаме, правда такой же переполненный - с очередью на вход. Но самый лучший лаунж это конечно в Варшаве - народу немного, все прилично одетые, супчик, отличный сыр с балыком, фрукты, вкусный кофе, недешёвый алкоголь - вино просекко, коньяк реми мартин, виски чивас Stringer Повідомлень: 8141 З нами з: 23.01.13 Подякував: 243 раз. Подякували: 1118 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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