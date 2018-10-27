И дальше будет бесплатно, только акция лаунж кей - два бесплатных посещения в год для владельцев Платинум карт, выпущенных с 17 августа по 31 декабря
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:36
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:36
Sky Lounge в Вені.
Після активації через моб третя карта спрацювала. При чому зайшов
не через діжітал код,а фотку карти))
Тьотя довго возилася з картами,sorry,complicate...
Лаунж малий,але народу немає.
Після нічного Казіно Вена карта дуже пригодилася. В казіно думаю достойно виступили в 0,при чому порахувати 100К прокрутили за 5 год.Не турецьких лір.))
Ранком встати вже не було сил))
Додано: Нед 28 жов, 2018 14:44
Re: Лаунж Кей
В Лиме лаунж нормальный, не то что в панаме, правда такой же переполненный - с очередью на вход. Но самый лучший лаунж это конечно в Варшаве - народу немного, все прилично одетые, супчик, отличный сыр с балыком, фрукты, вкусный кофе, недешёвый алкоголь - вино просекко, коньяк реми мартин, виски чивас
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