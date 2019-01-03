И дальше будет бесплатно, только акция лаунж кей - два бесплатных посещения в год для владельцев Платинум карт, выпущенных с 17 августа по 31 декабря
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:36
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:36
Sky Lounge в Вені.
Після активації через моб третя карта спрацювала. При чому зайшов
не через діжітал код,а фотку карти))
Тьотя довго возилася з картами,sorry,complicate...
Лаунж малий,але народу немає.
Після нічного Казіно Вена карта дуже пригодилася. В казіно думаю достойно виступили в 0,при чому порахувати 100К прокрутили за 5 год.Не турецьких лір.))
Ранком встати вже не було сил))
Додано: Нед 28 жов, 2018 14:44
Re: Лаунж Кей
В Лиме лаунж нормальный, не то что в панаме, правда такой же переполненный - с очередью на вход. Но самый лучший лаунж это конечно в Варшаве - народу немного, все прилично одетые, супчик, отличный сыр с балыком, фрукты, вкусный кофе, недешёвый алкоголь - вино просекко, коньяк реми мартин, виски чивас
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:33
Пропозиція для карток Visa Platinum діє з 17 серпня 2018 по 31 грудня 2019.
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:36
Re: Лаунж Кей
1 января был сброшен счетчик посещений лаунжей. Сейчас снова максимум возможных посещений.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:07
Re: Лаунж Кей
Кто-то пробовал регистрировать несколько карт, чтобы получить максимальное кол-во бесплатных заходов в эти зоны?
А если карты из разных банок, то все равно один счет в лаунже?
Кто практически сталкивался?
Звонил в визу, лаунж - отправляют на свой банк. Свой банк ничего внятного не говорит, точнее, сначала съезжал на визу, но когда сказал, что туда уже названивал, то неуверенно сказали, что только два прохода (по Платине), независимо от кол-ва карт.
PS Пробовал зарегистрировать вторую карту одного банка под новым профилем в loungekey как посоветовали попробовать в поддержке лаунжа. Но поскольку уже менял её вместо "использованной" карты в старом профиле, то при создании второго профиля с "новой" картой было написано, что данный пользователь уже зарегистрирован. Возможно, что если бы не делал такого, то вторая прошла бы регистрацию.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:34
Возможно. Под каждую карту отдельный профиль и регистрация
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