Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:07

Кто-то пробовал регистрировать несколько карт, чтобы получить максимальное кол-во бесплатных заходов в эти зоны?

А если карты из разных банок, то все равно один счет в лаунже?

Кто практически сталкивался?

Звонил в визу, лаунж - отправляют на свой банк. Свой банк ничего внятного не говорит, точнее, сначала съезжал на визу, но когда сказал, что туда уже названивал, то неуверенно сказали, что только два прохода (по Платине), независимо от кол-ва карт.

PS Пробовал зарегистрировать вторую карту одного банка под новым профилем в loungekey как посоветовали попробовать в поддержке лаунжа. Но поскольку уже менял её вместо "использованной" карты в старом профиле, то при создании второго профиля с "новой" картой было написано, что данный пользователь уже зарегистрирован. Возможно, что если бы не делал такого, то вторая прошла бы регистрацию.