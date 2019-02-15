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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:36

  mustbe написав:А с января - будет платно ?

И дальше будет бесплатно, только акция лаунж кей - два бесплатных посещения в год для владельцев Платинум карт, выпущенных с 17 августа по 31 декабря
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:36

Sky Lounge в Вені.
Після активації через моб третя карта спрацювала. При чому зайшов
не через діжітал код,а фотку карти))
Тьотя довго возилася з картами,sorry,complicate...
Лаунж малий,але народу немає.
Після нічного Казіно Вена карта дуже пригодилася. В казіно думаю достойно виступили в 0,при чому порахувати 100К прокрутили за 5 год.Не турецьких лір.))
Ранком встати вже не було сил))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:44

Re: Лаунж Кей

В Лиме лаунж нормальный, не то что в панаме, правда такой же переполненный - с очередью на вход. Но самый лучший лаунж это конечно в Варшаве - народу немного, все прилично одетые, супчик, отличный сыр с балыком, фрукты, вкусный кофе, недешёвый алкоголь - вино просекко, коньяк реми мартин, виски чивас
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:33

  Stringer написав:
  mustbe написав:А с января - будет платно ?

И дальше будет бесплатно, только акция лаунж кей - два бесплатных посещения в год для владельцев Платинум карт, выпущенных с 17 августа по 31 декабря

Пропозиція для карток Visa Platinum діє з 17 серпня 2018 по 31 грудня 2019.
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html
Kara
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:36

Re: Лаунж Кей

1 января был сброшен счетчик посещений лаунжей. Сейчас снова максимум возможных посещений.
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:07

Re: Лаунж Кей

Кто-то пробовал регистрировать несколько карт, чтобы получить максимальное кол-во бесплатных заходов в эти зоны?
А если карты из разных банок, то все равно один счет в лаунже?
Кто практически сталкивался?
Звонил в визу, лаунж - отправляют на свой банк. Свой банк ничего внятного не говорит, точнее, сначала съезжал на визу, но когда сказал, что туда уже названивал, то неуверенно сказали, что только два прохода (по Платине), независимо от кол-ва карт.
PS Пробовал зарегистрировать вторую карту одного банка под новым профилем в loungekey как посоветовали попробовать в поддержке лаунжа. Но поскольку уже менял её вместо "использованной" карты в старом профиле, то при создании второго профиля с "новой" картой было написано, что данный пользователь уже зарегистрирован. Возможно, что если бы не делал такого, то вторая прошла бы регистрацию.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:34

  Son of Sun написав:Кто-то пробовал регистрировать несколько карт, чтобы получить максимальное кол-во бесплатных заходов в эти зоны?
А если карты из разных банок, то все равно один счет в лаунже?
Кто практически сталкивался?
Звонил в визу, лаунж - отправляют на свой банк. Свой банк ничего внятного не говорит, точнее, сначала съезжал на визу, но когда сказал, что туда уже названивал, то неуверенно сказали, что только два прохода (по Платине), независимо от кол-ва карт.
PS Пробовал зарегистрировать вторую карту одного банка под новым профилем в loungekey как посоветовали попробовать в поддержке лаунжа. Но поскольку уже менял её вместо "использованной" карты в старом профиле, то при создании второго профиля с "новой" картой было написано, что данный пользователь уже зарегистрирован. Возможно, что если бы не делал такого, то вторая прошла бы регистрацию.

Возможно. Под каждую карту отдельный профиль и регистрация
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:51

  Stringer написав:Возможно. Под каждую карту отдельный профиль и регистрация

Надо теперь разбираться, чтобы дало возможность вторую карту зарегистрировать.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 371
З нами з: 25.04.14
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:21

Нова карта - нові бонусні Лаунджі Кі

Доброго ранку, підкажіть - якщо оформити нову карту (у зв'язку із втратою, поломкою і т.п.) тобто отримати новий номер карти - чи буде на цюкарту нараховано нові бонусні лаунджі?
Lesyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 08:35

  Lesyk написав:Доброго ранку, підкажіть - якщо оформити нову карту (у зв'язку із втратою, поломкою і т.п.) тобто отримати новий номер карти - чи буде на цюкарту нараховано нові бонусні лаунджі?

Регистрируйте ее в новом аккаунте
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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