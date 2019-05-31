А есть прямая ссылка на условия получения платины от универсала под депо?
Kara написав:forward1987 згідно офіційних умов акції Lounge key: https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html По карті може безкоштовно проходити тільки її власник, всі інші його супутники по 27$ з людини. На вході в лаунж є ресепшен де ви повинні пред'явити або саму карту, або її цифрову копію в мобільному додатку Lounge Key. Але, з власного досвіду скажу що у Відні, ні у мене, ні у моїх 2 супутників ніхто прізвища на карті з паспортними даними не звіряв. Карти у кожного були власні, Visa Platinum від Універсал банка, які дають при відкритті депозиту(мабуть найпростіший варіант безкоштовно отримати платину). Просто взяли карти, щось там в комп'ютері поклацали і все. Одна з карт не хотіла пробиватись, тож довелось відкрити додаток і показати її цифрову версію. Тож теоретично можна свої карти роздати іншим для безкоштовних проходів, але це все на власний ризик.