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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 20:38

Re: Лаунж Кей

Для добавления новой карты и новых проходов рекомендуют создавать новый акк. При этом старый номер телефона прокатит? Мыло создать не сложно, а вот номера лишнего у супруги уже нету..
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 06:22

  Alex_ki написав:Для добавления новой карты и новых проходов рекомендуют создавать новый акк. При этом старый номер телефона прокатит? Мыло создать не сложно, а вот номера лишнего у супруги уже нету..

И номер и мыло можно старое - новым должен быть ник
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 22:40

Re: Лаунж Кей

А есть прямая ссылка на условия получения платины от универсала под депо?
Kara написав:forward1987 згідно офіційних умов акції Lounge key: https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html По карті може безкоштовно проходити тільки її власник, всі інші його супутники по 27$ з людини. На вході в лаунж є ресепшен де ви повинні пред'явити або саму карту, або її цифрову копію в мобільному додатку Lounge Key.
Але, з власного досвіду скажу що у Відні, ні у мене, ні у моїх 2 супутників ніхто прізвища на карті з паспортними даними не звіряв. Карти у кожного були власні, Visa Platinum від Універсал банка, які дають при відкритті депозиту(мабуть найпростіший варіант безкоштовно отримати платину). Просто взяли карти, щось там в комп'ютері поклацали і все. Одна з карт не хотіла пробиватись, тож довелось відкрити додаток і показати її цифрову версію. Тож теоретично можна свої карти роздати іншим для безкоштовних проходів, але це все на власний ризик.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 19:58

Menwyy https://www.universalbank.com.ua/storag ... 515-V2.pdf - будь-який строковий депозит від 1 міс. від 5000грн, 1000дол/євро.
https://www.universalbank.com.ua/platinum - сама карта.
Kara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:36

    Подскажите, сверяют ли имя пассажира? Могу ли я свою вторую карту дать попутчику?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:55

  Alexey_k9 написав:
    Подскажите, сверяют ли имя пассажира? Могу ли я свою вторую карту дать попутчику?

Ни разу не видел, чтобы сличали имя в паспорте с выбитым именем на карте
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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  #<1 ... 5678
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