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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:29

  mustbe написав:Не будет ли проблемой мужская фамилия на картах ? (Летит - женщина)

Значит смотрите как поступил я когда закончились карты на мое имя а были на имя другого человека (женщины):
1. Зарегил новую учетку на себя - номер карты указал женщины. Имя на карте лаунжкеем при регистрации я так понял не контролируется (иначе мой трюк был бы не возможен).
2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.
3. Таким образом я уже побывал в 4-х разных лаунжах - 3х аэропортов, в трех разных странах мира. БИНГО!

ЗЫ. Обратите внимание - с 1 августа ухудшаются условия прохода по программе ЛаунжКей от Визы, о чем я скоро напишу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:37

Лаунж Кей - изменения от ВИЗЫ с 1 августа

По информации, полученной мной в Симе - Виза пошла по пути МС и с 1 августа ухудшает условия "бесплатного" пользования ЛаунжКеем для владельцев премиальных карт, а именно:
Внедряется "минимальная сумма безналичных расчетов за месяц, который предшествует полету, необходимая для бесплатного пользования аэропортовыми сервисами" в размере:
- Для Виза Платинум - 5000 грн.
- Для Виза Инфинити - 20000 грн.
Проверка достаточности безналичного оборота для доступа к сервисам осуществляется за 40 дней до даты полета, кроме последних 10 дней. Но с оговоркой - "первое посещение - без проверки".
Из положительного - для владельцев премиальных карт якобы уже открыт доступ к Fast Line на вылет и прилет в терминале D аэропорта "Борисполь" (сервис доступен на стойке 48).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:52

Flamingo

да на сайте визы написано что лаунжи до 31.07 .. потом может поменяться ...

а что говрят по остальным плюшкам? фаст лайн тоже надо траты делать?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:04

Flamingo

виза на фаст точно канает и об этом есть инфа на офсайте визы
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... tline.html

тока Visa Signature и Visa Infinite, платина не канает.

насчет стойки 48 ... не все а/к там

Во время вылетов для рейсов авиакомпаний «Международные Авиалинии Украины», GEORGIAN AIRLINES, AIRALANNA/FANAIR, YANAIR услуга предоставляется на стойке FastLine № 48 в терминале D, которая расположена на 3 этаже в правой части зоны вылета (регистрации) международных рейсов аэропорта «Борисполь».

Во время вылетов для рейсов авиакомпаний LUFTHANSA, AUSTRIAN AIRLINES, CZEСH AIRLINES, SWISS, BRUSSELS AIRLINES, SKY UP, BRITISH AIRWAYS, KLM, AIR FRANCE, EL AL, TURKISH AIRLINES, IRAQI AIRWAYS, AIR BALTIC, ELLINAIR SA, IBERIA, FlyDubai, LAUDAMOTION AIRLINES, BRAVO, BUKOVYNA AIRLINES, RYANAIR услуга предоставляется на стойках регистрации соответствующего авиаперевозчика в сопровождении сотрудника FastLine и, по возможности, вне общей очереди.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:42

  IMPRINTER написав:Flamingo

да на сайте визы написано что лаунжи до 31.07 .. потом может поменяться ...

а что говрят по остальным плюшкам? фаст лайн тоже надо траты делать?

Это переведенная дословная цитата с распечатки, что мне дали в банке: ""минимальная сумма безналичных расчетов за месяц, который предшествует полету, необходимая для бесплатного пользования аэропортовыми сервисами". Судя по тому что к существительному "сервис" употреблено множественное число - я так понимаю, что Фаст Лайн, как по сути "аэропортовый сервис", скорее всего тоже подпадает под необходимость трат. :(
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:45

Re: Лаунж Кей

  IMPRINTER написав:Flamingo

виза на фаст точно канает и об этом есть инфа на офсайте визы
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... tline.html

тока Visa Signature и Visa Infinite, платина не канает.

В той распечатке, что мне дали было просто "премиальные карты". Что ж - жаль. Значит платина не канает :(. Вычеркиваем
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:52

Flamingo

Ну я на практике не знаю.
Офсайт визы пишет, что платина не канает.
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IMPRINTER
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  #<1 ... 6789
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