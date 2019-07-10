Значит смотрите как поступил я когда закончились карты на мое имя а были на имя другого человека (женщины):
1. Зарегил новую учетку на себя - номер карты указал женщины. Имя на карте лаунжкеем при регистрации я так понял не контролируется (иначе мой трюк был бы не возможен).
2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.
3. Таким образом я уже побывал в 4-х разных лаунжах - 3х аэропортов, в трех разных странах мира. БИНГО!
ЗЫ. Обратите внимание - с 1 августа ухудшаются условия прохода по программе ЛаунжКей от Визы, о чем я скоро напишу.