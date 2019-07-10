mustbe написав:Не будет ли проблемой мужская фамилия на картах ? (Летит - женщина)
Значит смотрите как поступил я когда закончились карты на мое имя а были на имя другого человека (женщины): 1. Зарегил новую учетку на себя - номер карты указал женщины. Имя на карте лаунжкеем при регистрации я так понял не контролируется (иначе мой трюк был бы не возможен). 2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету. 3. Таким образом я уже побывал в 4-х разных лаунжах - 3х аэропортов, в трех разных странах мира. БИНГО!
ЗЫ. Обратите внимание - с 1 августа ухудшаются условия прохода по программе ЛаунжКей от Визы, о чем я скоро напишу.
По информации, полученной мной в Симе - Виза пошла по пути МС и с 1 августа ухудшает условия "бесплатного" пользования ЛаунжКеем для владельцев премиальных карт, а именно: Внедряется "минимальная сумма безналичных расчетов за месяц, который предшествует полету, необходимая для бесплатного пользования аэропортовыми сервисами" в размере: - Для Виза Платинум - 5000 грн. - Для Виза Инфинити - 20000 грн. Проверка достаточности безналичного оборота для доступа к сервисам осуществляется за 40 дней до даты полета, кроме последних 10 дней. Но с оговоркой - "первое посещение - без проверки". Из положительного - для владельцев премиальных карт якобы уже открыт доступ к Fast Line на вылет и прилет в терминале D аэропорта "Борисполь" (сервис доступен на стойке 48).
тока Visa Signature и Visa Infinite, платина не канает.
насчет стойки 48 ... не все а/к там
Во время вылетов для рейсов авиакомпаний «Международные Авиалинии Украины», GEORGIAN AIRLINES, AIRALANNA/FANAIR, YANAIR услуга предоставляется на стойке FastLine № 48 в терминале D, которая расположена на 3 этаже в правой части зоны вылета (регистрации) международных рейсов аэропорта «Борисполь».
Во время вылетов для рейсов авиакомпаний LUFTHANSA, AUSTRIAN AIRLINES, CZEСH AIRLINES, SWISS, BRUSSELS AIRLINES, SKY UP, BRITISH AIRWAYS, KLM, AIR FRANCE, EL AL, TURKISH AIRLINES, IRAQI AIRWAYS, AIR BALTIC, ELLINAIR SA, IBERIA, FlyDubai, LAUDAMOTION AIRLINES, BRAVO, BUKOVYNA AIRLINES, RYANAIR услуга предоставляется на стойках регистрации соответствующего авиаперевозчика в сопровождении сотрудника FastLine и, по возможности, вне общей очереди.
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да на сайте визы написано что лаунжи до 31.07 .. потом может поменяться ...
а что говрят по остальным плюшкам? фаст лайн тоже надо траты делать?
Это переведенная дословная цитата с распечатки, что мне дали в банке: ""минимальная сумма безналичных расчетов за месяц, который предшествует полету, необходимая для бесплатного пользования аэропортовыми сервисами". Судя по тому что к существительному "сервис" употреблено множественное число - я так понимаю, что Фаст Лайн, как по сути "аэропортовый сервис", скорее всего тоже подпадает под необходимость трат.
maxim2014 написав:Вот же блин... а все так красиво начиналось
Ну оно шло изначально как замануха до 31.12.2019. Просто сейчас на сайте визы уже поменяли текст и судя по всему после нового года по Инфиням бесплатные проходы оставят (но при тратах от 20000 UAH накануне), а по Платинах вся лафа закончится. Жаль,конечно. Удобно было. Но посещения за 27$ на одного я только на очень длинных пересадках готов рассматривать. Зы. Вот только как теперь быть Алле. Она ж под ЛаунжКей забабахала абонку в новых пакетах ПБ, мотивируя это тем, что есть бесплатные проходы в лаунжи. Хватит ли им теперь совести убрать абонку?