Я думаю нет. Ведь по сути они из "бесплатных" просто станут "условно-бесплатными". То есть если вы выполните условия бесплатности - они Вам проход предоставят, не выполните - снимут 27 баксов, но право до конца года пройти у вас так и останется
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:26
Я думаю нет. Ведь по сути они из "бесплатных" просто станут "условно-бесплатными". То есть если вы выполните условия бесплатности - они Вам проход предоставят, не выполните - снимут 27 баксов, но право до конца года пройти у вас так и останется
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:28
про оговорку подробней ...
первый раз по этой карте проход будет без необходимости совершить трату на 20 к за последние 40 дней ?
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:32
По логике - да. Но точно я не знаю. Процитировал дословно как было в предоставленной мне распечатке (это была внутренняя рассылка среди сотрудников банка). Больше мне добавить нечего ;(
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