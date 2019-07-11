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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 78910 Додано: Чет 11 лип, 2019 22:26 Pater написав: Flamingo Интересно, LoungeKey аннулирует остаток бесплатных проходов в аккаунте после 31.07.2019 или нет? Интересно, LoungeKey аннулирует остаток бесплатных проходов в аккаунте после 31.07.2019 или нет?

Я думаю нет. Ведь по сути они из "бесплатных" просто станут "условно-бесплатными". То есть если вы выполните условия бесплатности - они Вам проход предоставят, не выполните - снимут 27 баксов, но право до конца года пройти у вас так и останется Я думаю нет. Ведь по сути они из "бесплатных" просто станут "условно-бесплатными". То есть если вы выполните условия бесплатности - они Вам проход предоставят, не выполните - снимут 27 баксов, но право до конца года пройти у вас так и останется Flamingo

Повідомлень: 2367 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:28 Flamingo написав: Проверка достаточности безналичного оборота для доступа к сервисам осуществляется за 40 дней до даты полета, кроме последних 10 дней. Но с оговоркой - "первое посещение - без проверки". Проверка достаточности безналичного оборота для доступа к сервисам осуществляется за 40 дней до даты полета, кроме последних 10 дней. Но с оговоркой - "первое посещение - без проверки".



про оговорку подробней ...

первый раз по этой карте проход будет без необходимости совершить трату на 20 к за последние 40 дней ? про оговорку подробней ...первый раз по этой карте проход будет без необходимости совершить трату на 20 к за последние 40 дней ? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36116 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5748 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:32 IMPRINTER написав: Flamingo написав: Проверка достаточности безналичного оборота для доступа к сервисам осуществляется за 40 дней до даты полета, кроме последних 10 дней. Но с оговоркой - "первое посещение - без проверки". Проверка достаточности безналичного оборота для доступа к сервисам осуществляется за 40 дней до даты полета, кроме последних 10 дней. Но с оговоркой - "первое посещение - без проверки".



про оговорку подробней ...

первый раз по этой карте проход будет без необходимости совершить трату на 20 к за последние 40 дней ? про оговорку подробней ...первый раз по этой карте проход будет без необходимости совершить трату на 20 к за последние 40 дней ?

По логике - да. Но точно я не знаю. Процитировал дословно как было в предоставленной мне распечатке (это была внутренняя рассылка среди сотрудников банка). Больше мне добавить нечего ;( По логике - да. Но точно я не знаю. Процитировал дословно как было в предоставленной мне распечатке (это была внутренняя рассылка среди сотрудников банка). Больше мне добавить нечего ;( Flamingo

Повідомлень: 2367 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:41 Re: Лаунж Кей Скидку на Убер в/из аэропорта VISA тоже привяжет к тратам по карте? Pater

Повідомлень: 120 З нами з: 10.06.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:45 Flamingo В аккаунте сейчас 6 бесплатных проходов, а после 31/07 будет бесконечное количество, но условно-бесплатное? Pater

Повідомлень: 120 З нами з: 10.06.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 23:00 Pater написав: Flamingo В аккаунте сейчас 6 бесплатных проходов, а после 31/07 будет бесконечное количество, но условно-бесплатное? В аккаунте сейчас 6 бесплатных проходов, а после 31/07 будет бесконечное количество, но условно-бесплатное?

С чего бы это? Думаю 6 так останется, исчерпав которые (начиная с 7го) - дальше все безусловно платно. С чего бы это? Думаю 6 так останется, исчерпав которые (начиная с 7го) - дальше все безусловно платно. Flamingo

Повідомлень: 2367 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 23:06 Flamingo



фастлайн же тока в Борисполе? в Гейропе пошлют нах? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36116 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5748 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 23:22 IMPRINTER написав: Flamingo



фастлайн же тока в Борисполе? в Гейропе пошлют нах? фастлайн же тока в Борисполе? в Гейропе пошлют нах?

ага ага Flamingo

Повідомлень: 2367 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 23:27 Flamingo написав: IMPRINTER написав: Flamingo



фастлайн же тока в Борисполе? в Гейропе пошлют нах? фастлайн же тока в Борисполе? в Гейропе пошлют нах?

ага ага



так что понтануться перед гейропейами не выйдет? ) так что понтануться перед гейропейами не выйдет? ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36116 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5748 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 23:38 Flamingo написав: maxim2014 написав: Вот же блин... а все так красиво начиналось Вот же блин... а все так красиво начиналось

Ну оно шло изначально как замануха до 31.12.2019.

Просто сейчас на сайте визы уже поменяли текст и судя по всему после нового года по Инфиням бесплатные проходы оставят (но при тратах от 20000 UAH накануне), а по Платинах вся лафа закончится. Жаль,конечно. Удобно было. Но посещения за 27$ на одного я только на очень длинных пересадках готов рассматривать.

Зы. Вот только как теперь быть Алле. Она ж под ЛаунжКей забабахала абонку в новых пакетах ПБ, мотивируя это тем, что есть бесплатные проходы в лаунжи. Хватит ли им теперь совести убрать абонку? Ну оно шло изначально как замануха до 31.12.2019.Просто сейчас на сайте визы уже поменяли текст и судя по всему после нового года по Инфиням бесплатные проходы оставят (но при тратах от 20000 UAH накануне), а по Платинах вся лафа закончится. Жаль,конечно. Удобно было. Но посещения за 27$ на одного я только на очень длинных пересадках готов рассматривать.Зы. Вот только как теперь быть Алле. Она ж под ЛаунжКей забабахала абонку в новых пакетах ПБ, мотивируя это тем, что есть бесплатные проходы в лаунжи. Хватит ли им теперь совести убрать абонку?

не понял. после нового года платина теперь будет таким самым куском пластика как и остальные?

кстати лаунжи до нового года доступны на халву по всему миру или тоже есть исключения? не понял. после нового года платина теперь будет таким самым куском пластика как и остальные?кстати лаунжи до нового года доступны на халву по всему миру или тоже есть исключения? mephala Повідомлень: 4869 З нами з: 07.04.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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