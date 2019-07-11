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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:26

  Pater написав:Flamingo Интересно, LoungeKey аннулирует остаток бесплатных проходов в аккаунте после 31.07.2019 или нет?

Я думаю нет. Ведь по сути они из "бесплатных" просто станут "условно-бесплатными". То есть если вы выполните условия бесплатности - они Вам проход предоставят, не выполните - снимут 27 баксов, но право до конца года пройти у вас так и останется
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:28

  Flamingo написав:Проверка достаточности безналичного оборота для доступа к сервисам осуществляется за 40 дней до даты полета, кроме последних 10 дней. Но с оговоркой - "первое посещение - без проверки".


про оговорку подробней ...
первый раз по этой карте проход будет без необходимости совершить трату на 20 к за последние 40 дней ?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:32

  IMPRINTER написав:
  Flamingo написав:Проверка достаточности безналичного оборота для доступа к сервисам осуществляется за 40 дней до даты полета, кроме последних 10 дней. Но с оговоркой - "первое посещение - без проверки".


про оговорку подробней ...
первый раз по этой карте проход будет без необходимости совершить трату на 20 к за последние 40 дней ?

По логике - да. Но точно я не знаю. Процитировал дословно как было в предоставленной мне распечатке (это была внутренняя рассылка среди сотрудников банка). Больше мне добавить нечего ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:41

Re: Лаунж Кей

Скидку на Убер в/из аэропорта VISA тоже привяжет к тратам по карте?
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:45

Flamingo В аккаунте сейчас 6 бесплатных проходов, а после 31/07 будет бесконечное количество, но условно-бесплатное?
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 23:00

  Pater написав:Flamingo В аккаунте сейчас 6 бесплатных проходов, а после 31/07 будет бесконечное количество, но условно-бесплатное?

С чего бы это? Думаю 6 так останется, исчерпав которые (начиная с 7го) - дальше все безусловно платно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 23:06

Flamingo

фастлайн же тока в Борисполе? в Гейропе пошлют нах?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 23:22

  IMPRINTER написав:Flamingo

фастлайн же тока в Борисполе? в Гейропе пошлют нах?

ага
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 23:27

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:Flamingo

фастлайн же тока в Борисполе? в Гейропе пошлют нах?

ага


так что понтануться перед гейропейами не выйдет? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 23:38

  Flamingo написав:
  maxim2014 написав:Вот же блин... а все так красиво начиналось :D

Ну оно шло изначально как замануха до 31.12.2019.
Просто сейчас на сайте визы уже поменяли текст и судя по всему после нового года по Инфиням бесплатные проходы оставят (но при тратах от 20000 UAH накануне), а по Платинах вся лафа закончится. Жаль,конечно. Удобно было. Но посещения за 27$ на одного я только на очень длинных пересадках готов рассматривать.
Зы. Вот только как теперь быть Алле. Она ж под ЛаунжКей забабахала абонку в новых пакетах ПБ, мотивируя это тем, что есть бесплатные проходы в лаунжи. Хватит ли им теперь совести убрать абонку?

не понял. после нового года платина теперь будет таким самым куском пластика как и остальные?
кстати лаунжи до нового года доступны на халву по всему миру или тоже есть исключения?
mephala
 
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