RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Лаунж Кей

Лаунж Кей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 05:34

  mephala написав:не понял. после нового года платина теперь будет таким самым куском пластика как и остальные?

С точки зрения прохода в лаунжи - скорее всего да (сужу по формулировкам на сайте Визы - после названия Платинум там стоит сноска "** действует до 31.12.19". Подобной сноски после названияюй Сигнечуре и Инфинитив - нет.
  mephala написав:кстати лаунжи до нового года доступны на халву по всему миру или тоже есть исключения?

По всему миру, но только входящие в систему ЛаунжКей. Причём в аэропорту их может и не быть (к примеру в АП на Гоа или на Маэ). А в тех аэропортах где они есть могут быть свои особенности. К примеру в прошлом году при вылете из Тенерифе-Сюр кеевский лаунж оказался на ремонте - поэтому вход в другой был бы платным. А при вылете из варшавського АП им. Ф. Шопена в зоне не шенгена кеевский лаунж открывался 5 утра а у нас вылет был в 5-50 - соответственно тоже пролет
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:31

Re: Лаунж Кей

На офіційному сайті Віза ось остання новина по привілеям. Цитати звідти:
з 01 серпня 2019 ви маєте змогу збільшити кількість доступних привілеїв або навіть безлімітно користуватись перевагами за преміальними картками Visa!

Щоб мати можливість користуватись удосконаленими сервісами з преміальними картками Visа, вам потрібно протягом місяця розраховуватись картками Visa Platinum на cуму 5 000 грн, Visa Signature на 10 000 грн, Visa Infinite на 20 000 грн.

Цікава особливість:
Якщо картка випущена кілька днів тому, і не було можливості витратити необхідну суму, чи можна скористатись аеропортовими сервісами?
Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).

Проте, якщо з самої новини перейти за посиланням на новину про ЛаунжКей, то там бачимо стару інформацію без умов по витратам на місяць:
Пред'являючи вашу картку, ви можете відвідувати будь-який з понад 1000 бізнес-залів у всьому світі 2 рази на рік з Visa Platinum*, 4 рази на рік з Visa Signature і 6 разів на рік з Visa Infinite.

Пропозиція для карток Visa Platinum діє по 31 грудня 2019.


З цього всього можна зробити висновок, що якщо навіть з 01.08.19 введуть обов'язкову умову по витратам на місяць, то залишиться мінімум 1 перший безкоштовний вхід по карті яка ще не використовувалась.
Kara
 
Повідомлень: 31
З нами з: 13.11.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:52

Re: Лаунж Кей

То-есть платина всего-лишь до конца года. Жалко... а что там с картами классом по-выше?.. их кто-то раздаёт за вменяемые деньги?
maxim2014
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:57

Re: Лаунж Кей

Наоборот ведь платина вкуснее выходит так как тратить нужно меньше для получения бенефитов.
maxim2014 написав:То-есть платина всего-лишь до конца года. Жалко... а что там с картами классом по-выше?.. их кто-то раздаёт за вменяемые деньги?
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 887
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (520)
13.07.2019 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.