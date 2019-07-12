RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Лаунж Кей

Лаунж Кей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 05:34

  mephala написав:не понял. после нового года платина теперь будет таким самым куском пластика как и остальные?

С точки зрения прохода в лаунжи - скорее всего да (сужу по формулировкам на сайте Визы - после названия Платинум там стоит сноска "** действует до 31.12.19". Подобной сноски после названияюй Сигнечуре и Инфинитив - нет.
  mephala написав:кстати лаунжи до нового года доступны на халву по всему миру или тоже есть исключения?

По всему миру, но только входящие в систему ЛаунжКей. Причём в аэропорту их может и не быть (к примеру в АП на Гоа или на Маэ). А в тех аэропортах где они есть могут быть свои особенности. К примеру в прошлом году при вылете из Тенерифе-Сюр кеевский лаунж оказался на ремонте - поэтому вход в другой был бы платным. А при вылете из варшавського АП им. Ф. Шопена в зоне не шенгена кеевский лаунж открывался 5 утра а у нас вылет был в 5-50 - соответственно тоже пролет
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:31

Re: Лаунж Кей

На офіційному сайті Віза ось остання новина по привілеям. Цитати звідти:
з 01 серпня 2019 ви маєте змогу збільшити кількість доступних привілеїв або навіть безлімітно користуватись перевагами за преміальними картками Visa!

Щоб мати можливість користуватись удосконаленими сервісами з преміальними картками Visа, вам потрібно протягом місяця розраховуватись картками Visa Platinum на cуму 5 000 грн, Visa Signature на 10 000 грн, Visa Infinite на 20 000 грн.

Цікава особливість:
Якщо картка випущена кілька днів тому, і не було можливості витратити необхідну суму, чи можна скористатись аеропортовими сервісами?
Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).

Проте, якщо з самої новини перейти за посиланням на новину про ЛаунжКей, то там бачимо стару інформацію без умов по витратам на місяць:
Пред'являючи вашу картку, ви можете відвідувати будь-який з понад 1000 бізнес-залів у всьому світі 2 рази на рік з Visa Platinum*, 4 рази на рік з Visa Signature і 6 разів на рік з Visa Infinite.

Пропозиція для карток Visa Platinum діє по 31 грудня 2019.


З цього всього можна зробити висновок, що якщо навіть з 01.08.19 введуть обов'язкову умову по витратам на місяць, то залишиться мінімум 1 перший безкоштовний вхід по карті яка ще не використовувалась.
Kara
 
Повідомлень: 31
З нами з: 13.11.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:52

Re: Лаунж Кей

То-есть платина всего-лишь до конца года. Жалко... а что там с картами классом по-выше?.. их кто-то раздаёт за вменяемые деньги?
maxim2014
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:57

Re: Лаунж Кей

Наоборот ведь платина вкуснее выходит так как тратить нужно меньше для получения бенефитов.
maxim2014 написав:То-есть платина всего-лишь до конца года. Жалко... а что там с картами классом по-выше?.. их кто-то раздаёт за вменяемые деньги?
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 887
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:25

Re: Лаунж Кей

Кстати да... как-то совсем не логично. Чем дороже тебе обошлась карта, тем больше надо тратить... вот если бы можно было получить Инфинити «на шару», ну или гривен за 200-300, тогда смысл в обороте есть. А так - уж оч сильно закрутят гайки.

ЗЫ в любом случае - если в конце года лавочку для платины прикроют - будет грустно. Хотя логично... платина уже совсем скатилась... раздают чуть ли не бесплатно всем подряд.
maxim2014
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:43

  maxim2014 написав:ЗЫ в любом случае - если в конце года лавочку для платины прикроют - будет грустно. Хотя логично... платина уже совсем скатилась... раздают чуть ли не бесплатно всем подряд.

ИМХО мпс сами виноваты.
сначала уронили ниже плинтуса голд
теперь вот платина
дальше на очереди кто? инфиня?
mephala
 
Повідомлень: 4870
З нами з: 07.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (106)
13.07.2019 10:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.