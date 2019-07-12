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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 891011 Додано: П'ят 12 лип, 2019 05:34 mephala написав: не понял. после нового года платина теперь будет таким самым куском пластика как и остальные?

не понял. после нового года платина теперь будет таким самым куском пластика как и остальные?

С точки зрения прохода в лаунжи - скорее всего да (сужу по формулировкам на сайте Визы - после названия Платинум там стоит сноска "** действует до 31.12.19". Подобной сноски после названияюй Сигнечуре и Инфинитив - нет.

mephala написав: кстати лаунжи до нового года доступны на халву по всему миру или тоже есть исключения? кстати лаунжи до нового года доступны на халву по всему миру или тоже есть исключения?

По всему миру, но только входящие в систему ЛаунжКей. Причём в аэропорту их может и не быть (к примеру в АП на Гоа или на Маэ). А в тех аэропортах где они есть могут быть свои особенности. К примеру в прошлом году при вылете из Тенерифе-Сюр кеевский лаунж оказался на ремонте - поэтому вход в другой был бы платным. А при вылете из варшавського АП им. Ф. Шопена в зоне не шенгена кеевский лаунж открывался 5 утра а у нас вылет был в 5-50 - соответственно тоже пролет С точки зрения прохода в лаунжи - скорее всего да (сужу по формулировкам на сайте Визы - после названия Платинум там стоит сноска "** действует до 31.12.19". Подобной сноски после названияюй Сигнечуре и Инфинитив - нет.По всему миру, но только входящие в систему ЛаунжКей. Причём в аэропорту их может и не быть (к примеру в АП на Гоа или на Маэ). А в тех аэропортах где они есть могут быть свои особенности. К примеру в прошлом году при вылете из Тенерифе-Сюр кеевский лаунж оказался на ремонте - поэтому вход в другой был бы платным. А при вылете из варшавського АП им. Ф. Шопена в зоне не шенгена кеевский лаунж открывался 5 утра а у нас вылет был в 5-50 - соответственно тоже пролет Flamingo

Повідомлень: 2380 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:31 Re: Лаунж Кей новина по привілеям. Цитати звідти:

з 01 серпня 2019 ви маєте змогу збільшити кількість доступних привілеїв або навіть безлімітно користуватись перевагами за преміальними картками Visa!

Щоб мати можливість користуватись удосконаленими сервісами з преміальними картками Visа, вам потрібно протягом місяця розраховуватись картками Visa Platinum на cуму 5 000 грн, Visa Signature на 10 000 грн, Visa Infinite на 20 000 грн.

Цікава особливість:

Якщо картка випущена кілька днів тому, і не було можливості витратити необхідну суму, чи можна скористатись аеропортовими сервісами?

Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).

Проте, якщо з самої новини перейти за посиланням на новину про ЛаунжКей, то там бачимо стару інформацію без умов по витратам на місяць:

Пред'являючи вашу картку, ви можете відвідувати будь-який з понад 1000 бізнес-залів у всьому світі 2 рази на рік з Visa Platinum*, 4 рази на рік з Visa Signature і 6 разів на рік з Visa Infinite.

Пропозиція для карток Visa Platinum діє по 31 грудня 2019.



З цього всього можна зробити висновок, що якщо навіть з 01.08.19 введуть обов'язкову умову по витратам на місяць, то залишиться мінімум 1 перший безкоштовний вхід по карті яка ще не використовувалась. На офіційному сайті Віза ось останняпо привілеям. Цитати звідти:Цікава особливість:Проте, якщо з самої новини перейти зана новину про ЛаунжКей, то там бачимо стару інформацію без умов по витратам на місяць:З цього всього можна зробити висновок, що якщо навіть з 01.08.19 введуть обов'язкову умову по витратам на місяць, то залишиться мінімум 1 перший безкоштовний вхід по карті яка ще не використовувалась. Kara Повідомлень: 31 З нами з: 13.11.16 Подякував: 32 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:52 Re: Лаунж Кей То-есть платина всего-лишь до конца года. Жалко... а что там с картами классом по-выше?.. их кто-то раздаёт за вменяемые деньги? maxim2014 Повідомлень: 1505 З нами з: 19.09.14 Подякував: 151 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:57 Re: Лаунж Кей maxim2014 написав: То-есть платина всего-лишь до конца года. Жалко... а что там с картами классом по-выше?.. их кто-то раздаёт за вменяемые деньги? Наоборот ведь платина вкуснее выходит так как тратить нужно меньше для получения бенефитов. Menwyy

Повідомлень: 887 З нами з: 22.12.08 Подякував: 18 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 08:25 Re: Лаунж Кей Кстати да... как-то совсем не логично. Чем дороже тебе обошлась карта, тем больше надо тратить... вот если бы можно было получить Инфинити «на шару», ну или гривен за 200-300, тогда смысл в обороте есть. А так - уж оч сильно закрутят гайки.



ЗЫ в любом случае - если в конце года лавочку для платины прикроют - будет грустно. Хотя логично... платина уже совсем скатилась... раздают чуть ли не бесплатно всем подряд. maxim2014 Повідомлень: 1505 З нами з: 19.09.14 Подякував: 151 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 09:43 maxim2014 написав: ЗЫ в любом случае - если в конце года лавочку для платины прикроют - будет грустно. Хотя логично... платина уже совсем скатилась... раздают чуть ли не бесплатно всем подряд. ЗЫ в любом случае - если в конце года лавочку для платины прикроют - будет грустно. Хотя логично... платина уже совсем скатилась... раздают чуть ли не бесплатно всем подряд.

ИМХО мпс сами виноваты.

сначала уронили ниже плинтуса голд

теперь вот платина

дальше на очереди кто? инфиня? ИМХО мпс сами виноваты.сначала уронили ниже плинтуса голдтеперь вот платинадальше на очереди кто? инфиня? mephala Повідомлень: 4870 З нами з: 07.04.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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