Додано: П'ят 12 лип, 2019 05:34

mephala написав: не понял. после нового года платина теперь будет таким самым куском пластика как и остальные?

не понял. после нового года платина теперь будет таким самым куском пластика как и остальные?

mephala написав: кстати лаунжи до нового года доступны на халву по всему миру или тоже есть исключения? кстати лаунжи до нового года доступны на халву по всему миру или тоже есть исключения?

С точки зрения прохода в лаунжи - скорее всего да (сужу по формулировкам на сайте Визы - после названия Платинум там стоит сноска "** действует до 31.12.19". Подобной сноски после названияюй Сигнечуре и Инфинитив - нет.По всему миру, но только входящие в систему ЛаунжКей. Причём в аэропорту их может и не быть (к примеру в АП на Гоа или на Маэ). А в тех аэропортах где они есть могут быть свои особенности. К примеру в прошлом году при вылете из Тенерифе-Сюр кеевский лаунж оказался на ремонте - поэтому вход в другой был бы платным. А при вылете из варшавського АП им. Ф. Шопена в зоне не шенгена кеевский лаунж открывался 5 утра а у нас вылет был в 5-50 - соответственно тоже пролет