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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:18

  Flamingo написав:2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.

Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе :)
sola
 
Повідомлень: 4169
З нами з: 02.03.09
Подякував: 490 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:02

В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали.

  sola написав:
  Flamingo написав:2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.

Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе :)
adimka
 
Повідомлень: 34
З нами з: 23.12.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 9101112
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