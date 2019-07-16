Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:18
Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:02
В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали.
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