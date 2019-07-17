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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:18
Flamingo написав:
2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.
Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе
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sola
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:02
В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали.
sola написав: Flamingo написав:
2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.
Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе
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adimka
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:10
Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?
Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...
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Menwyy
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Додано: Чет 18 лип, 2019 12:59
Menwyy написав:
Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?
Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...
Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали
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Stringer
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Додано: Чет 18 лип, 2019 13:05
Stringer написав: Menwyy написав:
Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?
Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...
Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали
в вене лаунжи закрываются в 23:00 по которым вход по инфинити шаровый так что я очень расстроен ...
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IMPRINTER
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