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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:18

  Flamingo написав:2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.

Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе :)
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:02

В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали.

  sola написав:
  Flamingo написав:2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.

Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе :)
adimka
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:10

Re: Лаунж Кей

Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?

Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:59

  Menwyy написав:Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?

Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...

Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:05

  Stringer написав:
  Menwyy написав:Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?

Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...

Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали


в вене лаунжи закрываются в 23:00 по которым вход по инфинити шаровый так что я очень расстроен ...
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IMPRINTER
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