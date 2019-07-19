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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 9101112 Додано: Вів 16 лип, 2019 20:18 Flamingo написав: 2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету. 2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.

Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе sola Повідомлень: 4169 З нами з: 02.03.09 Подякував: 490 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 12:02



sola написав: Flamingo написав: 2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету. 2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.

Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали. adimka Повідомлень: 34 З нами з: 23.12.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 10:10 Re: Лаунж Кей Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?



Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет... Menwyy

Повідомлень: 895 З нами з: 22.12.08 Подякував: 18 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 12:59 Menwyy написав: Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?



Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет... Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...

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Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет... Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...

Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали



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Повідомлень: 36131 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5748 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2019 08:38 Stringer написав: Menwyy написав: Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?



Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет... Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...

Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали

У меня в Дохе за малого тоже так и не списали, хотя спрашивали по какой карте проводить. У меня в Дохе за малого тоже так и не списали, хотя спрашивали по какой карте проводить. maxim2014 Повідомлень: 1511 З нами з: 19.09.14 Подякував: 151 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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