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Так и не понял, в чем увеличение привилегий и в чем "улучшение" кроме введения требования к обороту по карте
Flamingo написав:2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.
Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе
Прошу прощения что отвечаю только сейчас - давно не заходил на ветку . В первый раз когда я так сделал сама карта физически была в Украине. ПОэтому карта не нужна. FAQ читал и морально был готов, что будут спрашивать карту. Но во всех случаях хватило qr-кода.
adimka написав:В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали.
В мой первый проход в Борисполе тоже спрашивали карту и посадочный. Но позже - я понял, что тут не надо пускать все на самотёк, а со старта надо сказать: "У меня по qr-коду" - они достают сканер и все чики-пуки. Но посадочный тоже конечно надо. Физическая карта - нет. Проверено в Борисполе (2 лаунжа - для внутренних рейсов и закордон), Дели и Вене. В Дели отсканировав мой код - карту (или код) моей спутницы даже не стали спрашивать (хотя были в наличии и карта, и код).
После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?
Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?
А где вы это видите?
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Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?