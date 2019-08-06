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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:51

  sola написав:С сайта визы:
Visa постійно прагне покращувати привілеї з картками Visa Platinum, Visa Signature та Visa Infinite. І вже з 01 серпня 2019 ви маєте змогу збільшити кількість доступних привілеїв або навіть безлімітно користуватись перевагами за преміальними картками Visa!

Так и не понял, в чем увеличение привилегий и в чем "улучшение" кроме введения требования к обороту по карте :?

Количество проходов увеличивают
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:53

  maxim2014 написав:Количество проходов увеличивают

А по Platinum в чем улучшение?
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 07:56

  sola написав:
  Flamingo написав:2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.

Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе :)

Прошу прощения что отвечаю только сейчас - давно не заходил на ветку :(. В первый раз когда я так сделал сама карта физически была в Украине. ПОэтому карта не нужна. FAQ читал и морально был готов, что будут спрашивать карту. Но во всех случаях хватило qr-кода.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 08:02

Re: Лаунж Кей

  adimka написав:В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали.

В мой первый проход в Борисполе тоже спрашивали карту и посадочный. Но позже - я понял, что тут не надо пускать все на самотёк, а со старта надо сказать: "У меня по qr-коду" - они достают сканер и все чики-пуки. Но посадочный тоже конечно надо. Физическая карта - нет. Проверено в Борисполе (2 лаунжа - для внутренних рейсов и закордон), Дели и Вене. В Дели отсканировав мой код - карту (или код) моей спутницы даже не стали спрашивать (хотя были в наличии и карта, и код).
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:03

Re: Лаунж Кей

После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:02

  Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?


А где вы это видите?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:10

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?


А где вы это видите?

В смысле?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:13

от Ощада пришло такое сообщение:
"Оновлення пропозицій в аеропортах по Visa Platinum!
06.08.2019
З 1 серпня 2019 року користувачам карток Visa Platinum, які вже використали квоту безкоштовних пропозицій аеропортів (2 візити в зали та 2 упаковки багажу), додатково будуть доступні:
2 безкоштовних візити у бідь-який із понад 1000 залів аеропортів
2 безкоштовні упаковки багажу в терміналі D аеропорту «Бориспіль»
Разом із цим доступ до пропозицій аеропортів відбуватиметься за умови здійснення торгових витратних транзакцій по картці, включаючи токен (Apple Pay, Google Pay), в торгово-сервісній мережі або Інтернеті за останні 30 + 10 днів (останні 10 днів не враховуються) до подорожі на загальну суму від 1 грн протягом усього серпня та від 5 000 грн з 1 вересня. Пропозиціями можна скористатись, пред’явивши картку. Отже, щоб користуватись сервісами у вересні, вже потрібно починати здійснювати покупки карткою в торговій мережі або Інтернеті. Перша спроба використання будь-якого сервісу – залу LoungeKey, упаковки багажу – відбувається на спрощених умовах без перевірки сум витратних торгових транзакцій.
Більш детальна інформація щодо оновлення умов надання аеропортових сервісів за Visa Platinum – на сайті."
а на сайте Визы инфы насчёт неучёта в августе оборота 5000 грн. я чёт не увидел...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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