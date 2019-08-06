Visa постійно прагне покращувати привілеї з картками Visa Platinum, Visa Signature та Visa Infinite. І вже з 01 серпня 2019 ви маєте змогу збільшити кількість доступних привілеїв або навіть безлімітно користуватись перевагами за преміальними картками Visa!
Так и не понял, в чем увеличение привилегий и в чем "улучшение" кроме введения требования к обороту по карте
Flamingo написав:2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.
Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе
Прошу прощения что отвечаю только сейчас - давно не заходил на ветку . В первый раз когда я так сделал сама карта физически была в Украине. ПОэтому карта не нужна. FAQ читал и морально был готов, что будут спрашивать карту. Но во всех случаях хватило qr-кода.
adimka написав:В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали.
В мой первый проход в Борисполе тоже спрашивали карту и посадочный. Но позже - я понял, что тут не надо пускать все на самотёк, а со старта надо сказать: "У меня по qr-коду" - они достают сканер и все чики-пуки. Но посадочный тоже конечно надо. Физическая карта - нет. Проверено в Борисполе (2 лаунжа - для внутренних рейсов и закордон), Дели и Вене. В Дели отсканировав мой код - карту (или код) моей спутницы даже не стали спрашивать (хотя были в наличии и карта, и код).
После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?
Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?
А где вы это видите?
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Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?
от Ощада пришло такое сообщение: "Оновлення пропозицій в аеропортах по Visa Platinum! 06.08.2019 З 1 серпня 2019 року користувачам карток Visa Platinum, які вже використали квоту безкоштовних пропозицій аеропортів (2 візити в зали та 2 упаковки багажу), додатково будуть доступні: 2 безкоштовних візити у бідь-який із понад 1000 залів аеропортів 2 безкоштовні упаковки багажу в терміналі D аеропорту «Бориспіль» Разом із цим доступ до пропозицій аеропортів відбуватиметься за умови здійснення торгових витратних транзакцій по картці, включаючи токен (Apple Pay, Google Pay), в торгово-сервісній мережі або Інтернеті за останні 30 + 10 днів (останні 10 днів не враховуються) до подорожі на загальну суму від 1 грн протягом усього серпня та від 5 000 грн з 1 вересня. Пропозиціями можна скористатись, пред’явивши картку. Отже, щоб користуватись сервісами у вересні, вже потрібно починати здійснювати покупки карткою в торговій мережі або Інтернеті. Перша спроба використання будь-якого сервісу – залу LoungeKey, упаковки багажу – відбувається на спрощених умовах без перевірки сум витратних торгових транзакцій. Більш детальна інформація щодо оновлення умов надання аеропортових сервісів за Visa Platinum – на сайті." а на сайте Визы инфы насчёт неучёта в августе оборота 5000 грн. я чёт не увидел...
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