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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 11121314> Додано: Чет 25 лип, 2019 21:51 sola написав: С сайта визы :

Visa постійно прагне покращувати привілеї з картками Visa Platinum, Visa Signature та Visa Infinite. І вже з 01 серпня 2019 ви маєте змогу збільшити кількість доступних привілеїв або навіть безлімітно користуватись перевагами за преміальними картками Visa!

Так и не понял, в чем увеличение привилегий и в чем "улучшение" кроме введения требования к обороту по карте С сайтаТак и не понял, в чем увеличение привилегий и в чем "улучшение" кроме введения требования к обороту по карте

Количество проходов увеличивают Количество проходов увеличивают maxim2014 Повідомлень: 1525 З нами з: 19.09.14 Подякував: 151 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 21:53 maxim2014 написав: Количество проходов увеличивают Количество проходов увеличивают

А по Platinum в чем улучшение? А по Platinum в чем улучшение? sola Повідомлень: 4172 З нами з: 02.03.09 Подякував: 490 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2019 22:43 авиасвини https://aquatek-filips.livejournal.com/1323129.html Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36222 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5760 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 07:56 sola написав: Flamingo написав: 2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету. 2. При проходе в Лаунж показывал не карту, а qr-код из приложения ЛайнжКея (он у них называется электронная карта). Поскольку регил я на свое имя - qr-код показывал мое имя, которое соответсвовало и моему паспорту и моему билету.

Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе Сама карта физически не нужна? Т.е. если приложение приняло номер карты и сгенерировало QR-код, этого достаточно? В FAQ'е LoungeKey пишут, что карта обязательно должна быть при себе

Прошу прощения что отвечаю только сейчас - давно не заходил на ветку . В первый раз когда я так сделал сама карта физически была в Украине. ПОэтому карта не нужна. FAQ читал и морально был готов, что будут спрашивать карту. Но во всех случаях хватило qr-кода. Прошу прощения что отвечаю только сейчас - давно не заходил на ветку. В первый раз когда я так сделал сама карта физически была в Украине. ПОэтому карта не нужна. FAQ читал и морально был готов, что будут спрашивать карту. Но во всех случаях хватило qr-кода. Flamingo

Повідомлень: 2630 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2019 08:02 Re: Лаунж Кей adimka написав: В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали. В BKK в Oman Air Lounge хотели именно карты и посадочные. Приложение и QR их вообще не интересовали.

В мой первый проход в Борисполе тоже спрашивали карту и посадочный. Но позже - я понял, что тут не надо пускать все на самотёк, а со старта надо сказать: "У меня по qr-коду" - они достают сканер и все чики-пуки. Но посадочный тоже конечно надо. Физическая карта - нет. Проверено в Борисполе (2 лаунжа - для внутренних рейсов и закордон), Дели и Вене. В Дели отсканировав мой код - карту (или код) моей спутницы даже не стали спрашивать (хотя были в наличии и карта, и код). В мой первый проход в Борисполе тоже спрашивали карту и посадочный. Но позже - я понял, что тут не надо пускать все на самотёк, а со старта надо сказать: "У меня по qr-коду" - они достают сканер и все чики-пуки. Но посадочный тоже конечно надо. Физическая карта - нет. Проверено в Борисполе (2 лаунжа - для внутренних рейсов и закордон), Дели и Вене. В Дели отсканировав мой код - карту (или код) моей спутницы даже не стали спрашивать (хотя были в наличии и карта, и код). Flamingo

Повідомлень: 2630 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 10:03 Re: Лаунж Кей После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9666 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 18:02 Stringer написав: После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит? После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?



А где вы это видите? А где вы это видите? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36222 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5760 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 19:10 IMPRINTER написав: Stringer написав: После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит? После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?



А где вы это видите? А где вы это видите?

В смысле? В смысле? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9666 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 22:13 от Ощада пришло такое сообщение:

"Оновлення пропозицій в аеропортах по Visa Platinum!

06.08.2019

З 1 серпня 2019 року користувачам карток Visa Platinum, які вже використали квоту безкоштовних пропозицій аеропортів (2 візити в зали та 2 упаковки багажу), додатково будуть доступні:

2 безкоштовних візити у бідь-який із понад 1000 залів аеропортів

2 безкоштовні упаковки багажу в терміналі D аеропорту «Бориспіль»

Разом із цим доступ до пропозицій аеропортів відбуватиметься за умови здійснення торгових витратних транзакцій по картці, включаючи токен (Apple Pay, Google Pay), в торгово-сервісній мережі або Інтернеті за останні 30 + 10 днів (останні 10 днів не враховуються) до подорожі на загальну суму від 1 грн протягом усього серпня та від 5 000 грн з 1 вересня. Пропозиціями можна скористатись, пред’явивши картку. Отже, щоб користуватись сервісами у вересні, вже потрібно починати здійснювати покупки карткою в торговій мережі або Інтернеті. Перша спроба використання будь-якого сервісу – залу LoungeKey, упаковки багажу – відбувається на спрощених умовах без перевірки сум витратних торгових транзакцій.

Більш детальна інформація щодо оновлення умов надання аеропортових сервісів за Visa Platinum – на сайті."

а на сайте Визы инфы насчёт неучёта в августе оборота 5000 грн. я чёт не увидел... промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2423 З нами з: 06.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 08:36 velvet речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.

раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0

Вот и спрашиваю у практиков - как сейчас происходит посещение? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9666 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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