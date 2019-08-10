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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:42

  Stringer написав:velvet речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.
раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0
Вот и спрашиваю у практиков - как сейчас происходит посещение?

в приложении у меня тоже 0, а судя по сообщению Ощада в августе не должны ещё учитывать обороты по карте, но мне не понятно откуда они это взяли, т.к. Виза пишет только, о первом проходе без учета оборота для тех, кто недавно карту получил и интересно как на практике дело обстояло у тех, кто в августе посещал лаунж
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:45

  Stringer написав:velvet речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.
раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0
Вот и спрашиваю у практиков - как сейчас происходит посещение?

Кстати да... у меня после НГ было использовано 2 посещения. Раньше это было видно (писало что доступно 0 из 2), а сейчас что-то вообще не нахожу такого пункта. Историю посещений - вижу. И, кстати, обратил внимание что пишет что дата регистрации в программе 1 августа этого года.
maxim2014
 
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  #<1 ... 11121314
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