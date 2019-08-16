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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 12131415>
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:42

  Stringer написав:velvet речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.
раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0
Вот и спрашиваю у практиков - как сейчас происходит посещение?

в приложении у меня тоже 0, а судя по сообщению Ощада в августе не должны ещё учитывать обороты по карте, но мне не понятно откуда они это взяли, т.к. Виза пишет только, о первом проходе без учета оборота для тех, кто недавно карту получил и интересно как на практике дело обстояло у тех, кто в августе посещал лаунж
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:45

  Stringer написав:velvet речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.
раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0
Вот и спрашиваю у практиков - как сейчас происходит посещение?

Кстати да... у меня после НГ было использовано 2 посещения. Раньше это было видно (писало что доступно 0 из 2), а сейчас что-то вообще не нахожу такого пункта. Историю посещений - вижу. И, кстати, обратил внимание что пишет что дата регистрации в программе 1 августа этого года.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:23

Re: Лаунж Кей

Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:28

  Flamingo написав:Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.

Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж :(
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:17

  Stringer написав:
  Flamingo написав:Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.

Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж :(

Я просто не понял Ваше сообщение - я думал, что сам пункт "Привилегии" у Вас был в наличии, но внутри него было "зеро".
Учитывая разрозненные сообщения в разных источниках - я так понял что с августа по всем платинам, что уже использовали бесплатные проходы опять дали возможность до НГ пройти еще пару раз но уже при соблюдении условиий использования карты - в августе при первом проходе можно просто иметь хоть какое-то движение по счету (оборот от 1 грн.), а с сентября уже и для первого и для второго прохода надо иметь оборот от 5000 грн. за последние 40-10 дней. Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:28

  Stringer написав:velvet речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.
раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0
Вот и спрашиваю у практиков - как сейчас происходит посещение?


недавно посещал - просто показал кью-ар код ...
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:29

  Stringer написав:
  Flamingo написав:Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.

Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж :(


12 августа заходил в лаунж в испании по визе эксима (саму карту не предъявлял - показал кью-ар из приложения и посадочный) - всё было норм.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:43

  Flamingo написав:Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный.

как-то неоднозначно написано у них на сайте
Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).

то есть нет привязки к дате выпуска карты.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:45

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  Flamingo написав:Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.

Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж :(


12 августа заходил в лаунж в испании по визе эксима (саму карту не предъявлял - показал кью-ар из приложения и посадочный) - всё было норм.

а траты за последние 40 дней превышали 5000?
превышали 1 грн? :D
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:48

  San написав:
  Flamingo написав:Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный.

как-то неоднозначно написано у них на сайте
Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).

то есть нет привязки к дате выпуска карты.


вроде если с момента эмиссии карты прошло менее 40 дней.
но сами понимаете, что такие вещи спрашивать в каких-то калах бесполезно.
только опыт и еще раз опыт.
например, по мастеру указано, что траты за последние 5 дней до посещения не учитываются.
я сделал трату за 3 дня до посещения и прекрасно вошел.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 17 сер, 2019 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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