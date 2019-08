Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / Лаунж Кей Лаунж Кей + Додати

#<1 ... 12131415> Додано: Нед 11 сер, 2019 09:42 Stringer написав: velvet речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.

раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0

в приложении у меня тоже 0, а судя по сообщению Ощада в августе не должны ещё учитывать обороты по карте, но мне не понятно откуда они это взяли, т.к. Виза пишет только, о первом проходе без учета оборота для тех, кто недавно карту получил и интересно как на практике дело обстояло у тех, кто в августе посещал лаунж

Кстати да... у меня после НГ было использовано 2 посещения. Раньше это было видно (писало что доступно 0 из 2), а сейчас что-то вообще не нахожу такого пункта. Историю посещений - вижу. И, кстати, обратил внимание что пишет что дата регистрации в программе 1 августа этого года.

Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.

Я просто не понял Ваше сообщение - я думал, что сам пункт "Привилегии" у Вас был в наличии, но внутри него было "зеро".

Учитывая разрозненные сообщения в разных источниках - я так понял что с августа по всем платинам, что уже использовали бесплатные проходы опять дали возможность до НГ пройти еще пару раз но уже при соблюдении условиий использования карты - в августе при первом проходе можно просто иметь хоть какое-то движение по счету (оборот от 1 грн.), а с сентября уже и для первого и для второго прохода надо иметь оборот от 5000 грн. за последние 40-10 дней. Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный. Я просто не понял Ваше сообщение - я думал, что сам пункт "Привилегии" у Вас был в наличии, но внутри него было "зеро".Учитывая разрозненные сообщения в разных источниках - я так понял что с августа по всем платинам, что уже использовали бесплатные проходы опять дали возможность до НГ пройти еще пару раз но уже при соблюдении условиий использования карты - в августе при первом проходе можно просто иметь хоть какое-то движение по счету (оборот от 1 грн.), а с сентября уже и для первого и для второго прохода надо иметь оборот от 5000 грн. за последние 40-10 дней. Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный. Flamingo

Повідомлень: 2677 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 12:28 Stringer написав: velvet речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.

недавно посещал - просто показал кью-ар код ...

Додано: Суб 17 сер, 2019 12:29

12 августа заходил в лаунж в испании по визе эксима (саму карту не предъявлял - показал кью-ар из приложения и посадочный) - всё было норм.

Додано: Суб 17 сер, 2019 12:43

как-то неоднозначно написано у них на сайте

Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).

то есть нет привязки к дате выпуска карты. как-то неоднозначно написано у них на сайтето есть нет привязки к дате выпуска карты. ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)

now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e X change San

а траты за последние 40 дней превышали 5000?

превышали 1 грн?

превышали 1 грн? а траты за последние 40 дней превышали 5000?превышали 1 грн? ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)

now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e X change San

вроде если с момента эмиссии карты прошло менее 40 дней.

но сами понимаете, что такие вещи спрашивать в каких-то калах бесполезно.

только опыт и еще раз опыт.

например, по мастеру указано, что траты за последние 5 дней до посещения не учитываются.

я сделал трату за 3 дня до посещения и прекрасно вошел. вроде если с момента эмиссии карты прошло менее 40 дней.но сами понимаете, что такие вещи спрашивать в каких-то калах бесполезно.только опыт и еще раз опыт.например, по мастеру указано, что траты за последние 5 дней до посещения не учитываются.я сделал трату за 3 дня до посещения и прекрасно вошел. Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 17 сер, 2019 12:51, всього редагувалось 1 раз. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

