|
|
|
Лаунж Кей
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:42
Stringer написав:velvet
речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.
раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0
Вот и спрашиваю у практиков - как сейчас происходит посещение?
в приложении у меня тоже 0, а судя по сообщению Ощада в августе не должны ещё учитывать обороты по карте, но мне не понятно откуда они это взяли, т.к. Виза пишет только, о первом проходе без учета оборота для тех, кто недавно карту получил и интересно как на практике дело обстояло у тех, кто в августе посещал лаунж
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2424
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:45
Stringer написав:velvet
речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.
раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0
Вот и спрашиваю у практиков - как сейчас происходит посещение?
Кстати да... у меня после НГ было использовано 2 посещения. Раньше это было видно (писало что доступно 0 из 2), а сейчас что-то вообще не нахожу такого пункта. Историю посещений - вижу. И, кстати, обратил внимание что пишет что дата регистрации в программе 1 августа этого года.
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1528
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 10:23
Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2677
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 572 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 10:28
Flamingo написав:
Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.
Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9704
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 1369 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:17
Stringer написав: Flamingo написав:
Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.
Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж
Я просто не понял Ваше сообщение - я думал, что сам пункт "Привилегии" у Вас был в наличии, но внутри него было "зеро".
Учитывая разрозненные сообщения в разных источниках - я так понял что с августа по всем платинам, что уже использовали бесплатные проходы опять дали возможность до НГ пройти еще пару раз но уже при соблюдении условиий использования карты - в августе при первом проходе можно просто иметь хоть какое-то движение по счету (оборот от 1 грн.), а с сентября уже и для первого и для второго прохода надо иметь оборот от 5000 грн. за последние 40-10 дней. Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2677
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 572 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:28
Stringer написав:velvet
речь идёт не о сайте, а о приложении лаунж кей.
раньше там все было указано - две привелегии, посещаешь зал, они картой чиркают по терминалу или скандируют код, списывается одна привилегия, вы проходите, а теперь там ноль пусто зеро 0
Вот и спрашиваю у практиков - как сейчас происходит посещение?
недавно посещал - просто показал кью-ар код ...
похавал, спионерил хавку и воду и пошел на выход )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36244
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5763 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:29
Stringer написав: Flamingo написав:
Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.
Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж
12 августа заходил в лаунж в испании по визе эксима (саму карту не предъявлял - показал кью-ар из приложения и посадочный) - всё было норм.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36244
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5763 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:43
Flamingo написав:
Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный.
как-то неоднозначно написано у них на сайте
Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).
то есть нет привязки к дате выпуска карты.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33198
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2224 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:45
IMPRINTER написав: Stringer написав: Flamingo написав:
Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.
Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж
12 августа заходил в лаунж в испании по визе эксима (саму карту не предъявлял - показал кью-ар из приложения и посадочный) - всё было норм.
а траты за последние 40 дней превышали 5000?
превышали 1 грн?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33198
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2224 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:48
San написав: Flamingo написав:
Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный.
как-то неоднозначно написано у них на сайте
Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).
то есть нет привязки к дате выпуска карты.
вроде если с момента эмиссии карты прошло менее 40 дней.
но сами понимаете, что такие вещи спрашивать в каких-то калах бесполезно.
только опыт и еще раз опыт.
например, по мастеру указано, что траты за последние 5 дней до посещения не учитываются.
я сделал трату за 3 дня до посещения и прекрасно вошел.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Суб 17 сер, 2019 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36244
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5763 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|