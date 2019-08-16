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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:51

  San написав:а траты за последние 40 дней превышали 5000?

конечно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:05

  IMPRINTER написав:вроде если с момента эмиссии карты прошло менее 40 дней.

тогда непонятно, как узнать, когда карта была выпущена. Есть способ? Еще вариант - 40 дней с момента регистрации в LoungeKey, там есть информация о том, когда карта добавлена
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:09

  San написав:
  Flamingo написав:Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный.

как-то неоднозначно написано у них на сайте
Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).

то есть нет привязки к дате выпуска карты.

Не знаю где читаете Вы (я текст аналогичный вашему помню но сейчас на сайте Визы уже не нахожу), но вот тутачки https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/lounge-key.html
довольно безаппеляционно написано такое:
Якщо ваша картка випущена менше, ніж місяць тому, не хвилюйтеся – ви можете скористатися бізнес-залами в перший раз без додаткових умов.

А как бы по тем кто получил карту больше месяца назад - "читай п.1 КУ ВМФ СССР" :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:15

Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).


это распространяется на первый вход по карте,
или на первый вход в течение календарного года?

что происходит если не было трат на 5000, и на карте нет достаточно денег чтобы списать 27 долларов?
что происходит если не было трат на 5000, и на карте есть достаточно денег чтобы списать 27 долларов?
видно ли вообще както что они будут списывать деньги за вход?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:26

  uaprofi написав:
Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).


это распространяется на первый вход по карте,
или на первый вход в течение календарного года?

что происходит если не было трат на 5000, и на карте нет достаточно денег чтобы списать 27 долларов?
что происходит если не было трат на 5000, и на карте есть достаточно денег чтобы списать 27 долларов?
видно ли вообще както что они будут списывать деньги за вход?

Теоретически в первом случае вас просто не пустят, а во втором просто спишется 27 USD. Но опыта оплаты лично у меня нет - всегда ходил на шару.
Мне другое не понятно - если идти по qr-коду - деньги тоже спишет?
Просто я несколько раз для проходов использовал карты, которые уже не были активны (перевыпущены), но по которым ещё срок действия не истек. Система всегда пускала - и по живой карте и по qr. То есть ещё весной не было проверки действующая ли карта. Как сейчас - надо тестить
Flamingo
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