конечно
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:51
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:05
тогда непонятно, как узнать, когда карта была выпущена. Есть способ? Еще вариант - 40 дней с момента регистрации в LoungeKey, там есть информация о том, когда карта добавлена
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:09
Не знаю где читаете Вы (я текст аналогичный вашему помню но сейчас на сайте Визы уже не нахожу), но вот тутачки
довольно безаппеляционно написано такое:
А как бы по тем кто получил карту больше месяца назад - "читай п.1 КУ ВМФ СССР"
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:15
это распространяется на первый вход по карте,
или на первый вход в течение календарного года?
что происходит если не было трат на 5000, и на карте нет достаточно денег чтобы списать 27 долларов?
что происходит если не было трат на 5000, и на карте есть достаточно денег чтобы списать 27 долларов?
видно ли вообще както что они будут списывать деньги за вход?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:26
Теоретически в первом случае вас просто не пустят, а во втором просто спишется 27 USD. Но опыта оплаты лично у меня нет - всегда ходил на шару.
Мне другое не понятно - если идти по qr-коду - деньги тоже спишет?
Просто я несколько раз для проходов использовал карты, которые уже не были активны (перевыпущены), но по которым ещё срок действия не истек. Система всегда пускала - и по живой карте и по qr. То есть ещё весной не было проверки действующая ли карта. Как сейчас - надо тестить
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