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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 13141516> Додано: Суб 17 сер, 2019 12:51 San написав: а траты за последние 40 дней превышали 5000? а траты за последние 40 дней превышали 5000?

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Повідомлень: 36249 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:05 IMPRINTER написав: вроде если с момента эмиссии карты прошло менее 40 дней. вроде если с момента эмиссии карты прошло менее 40 дней.

тогда непонятно, как узнать, когда карта была выпущена. Есть способ? Еще вариант - 40 дней с момента регистрации в LoungeKey, там есть информация о том, когда карта добавлена тогда непонятно, как узнать, когда карта была выпущена. Есть способ? Еще вариант - 40 дней с момента регистрации в LoungeKey, там есть информация о том, когда карта добавлена ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)

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Повідомлень: 33198 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2224 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:09 San написав: Flamingo написав: Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный. Исключение, если карта выпущена менее 30 дней назад - то по ней первый проход как бы остается просто бесплатный.

как-то неоднозначно написано у них на сайте

Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).

то есть нет привязки к дате выпуска карты. как-то неоднозначно написано у них на сайтето есть нет привязки к дате выпуска карты.

Не знаю где читаете Вы (я текст аналогичный вашему помню но сейчас на сайте Визы уже не нахожу), но вот тутачки https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/lounge-key.html

довольно безаппеляционно написано такое:

Якщо ваша картка випущена менше, ніж місяць тому, не хвилюйтеся – ви можете скористатися бізнес-залами в перший раз без додаткових умов.

А как бы по тем кто получил карту больше месяца назад - "читай п.1 КУ ВМФ СССР" Не знаю где читаете Вы (я текст аналогичный вашему помню но сейчас на сайте Визы уже не нахожу), но вот тутачкидовольно безаппеляционно написано такое:А как бы по тем кто получил карту больше месяца назад - "читай п.1 КУ ВМФ СССР" Flamingo

Повідомлень: 2679 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:15 Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).



это распространяется на первый вход по карте,

или на первый вход в течение календарного года?



что происходит если не было трат на 5000, и на карте нет достаточно денег чтобы списать 27 долларов?

что происходит если не было трат на 5000, и на карте есть достаточно денег чтобы списать 27 долларов?

видно ли вообще както что они будут списывать деньги за вход? это распространяется на первый вход по карте,или на первый вход в течение календарного года?что происходит если не было трат на 5000, и на картедостаточно денег чтобы списать 27 долларов?что происходит если не было трат на 5000, и на картедостаточно денег чтобы списать 27 долларов?видно ли вообще както что они будут списывать деньги за вход? ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2922 З нами з: 21.04.11 Подякував: 460 раз. Подякували: 293 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:26 uaprofi написав: Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).



это распространяется на первый вход по карте,

или на первый вход в течение календарного года?



что происходит если не было трат на 5000, и на карте нет достаточно денег чтобы списать 27 долларов?

что происходит если не было трат на 5000, и на карте есть достаточно денег чтобы списать 27 долларов?

видно ли вообще както что они будут списывать деньги за вход? это распространяется на первый вход по карте,или на первый вход в течение календарного года?что происходит если не было трат на 5000, и на картедостаточно денег чтобы списать 27 долларов?что происходит если не было трат на 5000, и на картедостаточно денег чтобы списать 27 долларов?видно ли вообще както что они будут списывать деньги за вход?

Теоретически в первом случае вас просто не пустят, а во втором просто спишется 27 USD. Но опыта оплаты лично у меня нет - всегда ходил на шару.

Мне другое не понятно - если идти по qr-коду - деньги тоже спишет?

Просто я несколько раз для проходов использовал карты, которые уже не были активны (перевыпущены), но по которым ещё срок действия не истек. Система всегда пускала - и по живой карте и по qr. То есть ещё весной не было проверки действующая ли карта. Как сейчас - надо тестить Теоретически в первом случае вас просто не пустят, а во втором просто спишется 27 USD. Но опыта оплаты лично у меня нет - всегда ходил на шару.Мне другое не понятно - если идти по qr-коду - деньги тоже спишет?Просто я несколько раз для проходов использовал карты, которые уже не были активны (перевыпущены), но по которым ещё срок действия не истек. Система всегда пускала - и по живой карте и по qr. То есть ещё весной не было проверки действующая ли карта. Как сейчас - надо тестить Flamingo

Повідомлень: 2679 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:30 IMPRINTER написав: Stringer написав: Flamingo написав: Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта. Полез в приложение - пункт "Привилегии" пропал совсем, причем как по учетке где они были все использованы, так и по той где зарегина абсолютно новая карта.

Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж Та я ж неделю назад написал... так никто и не объявился, кто в августе пробовал пройти в лаунж



12 августа заходил в лаунж в испании по визе эксима (саму карту не предъявлял - показал кью-ар из приложения и посадочный) - всё было норм. 12 августа заходил в лаунж в испании по визе эксима (саму карту не предъявлял - показал кью-ар из приложения и посадочный) - всё было норм.

А до этого вы использовали свои привелегии в два бесплатных прохода по этой карте? А до этого вы использовали свои привелегии в два бесплатных прохода по этой карте? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9710 З нами з: 23.01.13 Подякував: 276 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:35 Stringer написав: А до этого вы использовали свои привелегии в два бесплатных прохода по этой карте? А до этого вы использовали свои привелегии в два бесплатных прохода по этой карте?



у меня Инфинити - у меня анлим проходы ) у меня Инфинити - у меня анлим проходы ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36249 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:42 Stringer



для тещи и тестя лаунж подбираете? ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36249 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 14:11 Re: Лаунж Кей А 40 дней с даты операции считать или проводки? Карта Аллы трэвел думаю что по проводке все таки. «Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю» VLADPn

Повідомлень: 2454 З нами з: 04.02.12 Подякував: 198 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 14:13 IMPRINTER написав: Stringer



для тещи и тестя лаунж подбираете? ) для тещи и тестя лаунж подбираете? )

Обойдутся для себя Обойдутсядля себя F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9710 З нами з: 23.01.13 Подякував: 276 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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