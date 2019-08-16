Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).
это распространяется на первый вход по карте, или на первый вход в течение календарного года?
что происходит если не было трат на 5000, и на карте нет достаточно денег чтобы списать 27 долларов? что происходит если не было трат на 5000, и на карте есть достаточно денег чтобы списать 27 долларов? видно ли вообще както что они будут списывать деньги за вход?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).
это распространяется на первый вход по карте, или на первый вход в течение календарного года?
что происходит если не было трат на 5000, и на карте нет достаточно денег чтобы списать 27 долларов? что происходит если не было трат на 5000, и на карте есть достаточно денег чтобы списать 27 долларов? видно ли вообще както что они будут списывать деньги за вход?
Теоретически в первом случае вас просто не пустят, а во втором просто спишется 27 USD. Но опыта оплаты лично у меня нет - всегда ходил на шару. Мне другое не понятно - если идти по qr-коду - деньги тоже спишет? Просто я несколько раз для проходов использовал карты, которые уже не были активны (перевыпущены), но по которым ещё срок действия не истек. Система всегда пускала - и по живой карте и по qr. То есть ещё весной не было проверки действующая ли карта. Как сейчас - надо тестить