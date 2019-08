Додано: Суб 17 сер, 2019 13:05

IMPRINTER написав: вроде если с момента эмиссии карты прошло менее 40 дней. вроде если с момента эмиссии карты прошло менее 40 дней.

тогда непонятно, как узнать, когда карта была выпущена. Есть способ? Еще вариант - 40 дней с момента регистрации в LoungeKey, там есть информация о том, когда карта добавлена тогда непонятно, как узнать, когда карта была выпущена. Есть способ? Еще вариант - 40 дней с момента регистрации в LoungeKey, там есть информация о том, когда карта добавлена