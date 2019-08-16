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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 13141516 Додано: Суб 17 сер, 2019 14:16 VLADPn написав: А 40 дней с даты операции считать или проводки? Карта Аллы трэвел думаю что по проводке все таки. А 40 дней с даты операции считать или проводки? Карта Аллы трэвел думаю что по проводке все таки.



с даты операции ...

это сделано так, чтоб оленям долго не объяснять тонкости понятия операция/проводка ...

поэтому так и сделали что посл. 10 дней (с запасом) типа не учитываются, чтоб не объяснять почему ... с даты операции ...это сделано так, чтоб оленям долго не объяснять тонкости понятия операция/проводка ...поэтому так и сделали что посл. 10 дней (с запасом) типа не учитываются, чтоб не объяснять почему ... Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36249 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 14:23 IMPRINTER написав: VLADPn написав: А 40 дней с даты операции считать или проводки? Карта Аллы трэвел думаю что по проводке все таки. А 40 дней с даты операции считать или проводки? Карта Аллы трэвел думаю что по проводке все таки.



с даты операции ...

это сделано так, чтоб оленям долго не объяснять тонкости понятия операция/проводка ...

поэтому так и сделали что посл. 10 дней (с запасом) типа не учитываются, чтоб не объяснять почему ... с даты операции ...это сделано так, чтоб оленям долго не объяснять тонкости понятия операция/проводка ...поэтому так и сделали что посл. 10 дней (с запасом) типа не учитываются, чтоб не объяснять почему ...

Но Вы получается сделали трату за 3 дня до прохода и ее тоже посчитало?

А вообще не пойму алгоритм процесса. Виза на сайте заявляет что не хранит у себя инфу об операциях клиента. Как они узнают сумму трат за последние 40-10 дней. Шлют запрос в банк: "А посчитайте нам траты с .. по .. по карте 40...?" Это же бред! Или блокируют а потом выясняют что да как с банком? Но а если на карте нет 27 USD - что блокируется? Не понимайт Но Вы получается сделали трату за 3 дня до прохода и ее тоже посчитало?А вообще не пойму алгоритм процесса. Виза на сайте заявляет что не хранит у себя инфу об операциях клиента. Как они узнают сумму трат за последние 40-10 дней. Шлют запрос в банк: "А посчитайте нам траты с .. по .. по карте 40...?" Это же бред! Или блокируют а потом выясняют что да как с банком? Но а если на карте нет 27 USD - что блокируется? Не понимайт Flamingo

Повідомлень: 2679 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 14:45 Flamingo



по мастеру посчитало.

поэтому делаю вывод что делать трату скорей всего и тут можно менее чем за 10 дней, но главное чтоб провелась по счету.

виза точно хранит и знает. как и мастер. а клиринг кто делает? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36249 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 14:46 Flamingo написав: Но а если на карте нет 27 USD - что блокируется? Но а если на карте нет 27 USD - что блокируется?



думаю потом спишут по тихому )

вспомните опыт Фантома как он тещу в лаунж водил ) думаю потом спишут по тихому )вспомните опыт Фантома как он тещу в лаунж водил ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36249 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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