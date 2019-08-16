с даты операции ...
это сделано так, чтоб оленям долго не объяснять тонкости понятия операция/проводка ...
поэтому так и сделали что посл. 10 дней (с запасом) типа не учитываются, чтоб не объяснять почему ...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:16
с даты операции ...
это сделано так, чтоб оленям долго не объяснять тонкости понятия операция/проводка ...
поэтому так и сделали что посл. 10 дней (с запасом) типа не учитываются, чтоб не объяснять почему ...
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:23
Но Вы получается сделали трату за 3 дня до прохода и ее тоже посчитало?
А вообще не пойму алгоритм процесса. Виза на сайте заявляет что не хранит у себя инфу об операциях клиента. Как они узнают сумму трат за последние 40-10 дней. Шлют запрос в банк: "А посчитайте нам траты с .. по .. по карте 40...?" Это же бред! Или блокируют а потом выясняют что да как с банком? Но а если на карте нет 27 USD - что блокируется? Не понимайт
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:45
Flamingo
по мастеру посчитало.
поэтому делаю вывод что делать трату скорей всего и тут можно менее чем за 10 дней, но главное чтоб провелась по счету.
виза точно хранит и знает. как и мастер. а клиринг кто делает?
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:46
думаю потом спишут по тихому )
вспомните опыт Фантома как он тещу в лаунж водил )
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