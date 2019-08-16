с даты операции ...
это сделано так, чтоб оленям долго не объяснять тонкости понятия операция/проводка ...
поэтому так и сделали что посл. 10 дней (с запасом) типа не учитываются, чтоб не объяснять почему ...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:16
с даты операции ...
это сделано так, чтоб оленям долго не объяснять тонкости понятия операция/проводка ...
поэтому так и сделали что посл. 10 дней (с запасом) типа не учитываются, чтоб не объяснять почему ...
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:23
Но Вы получается сделали трату за 3 дня до прохода и ее тоже посчитало?
А вообще не пойму алгоритм процесса. Виза на сайте заявляет что не хранит у себя инфу об операциях клиента. Как они узнают сумму трат за последние 40-10 дней. Шлют запрос в банк: "А посчитайте нам траты с .. по .. по карте 40...?" Это же бред! Или блокируют а потом выясняют что да как с банком? Но а если на карте нет 27 USD - что блокируется? Не понимайт
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:45
Flamingo
по мастеру посчитало.
поэтому делаю вывод что делать трату скорей всего и тут можно менее чем за 10 дней, но главное чтоб провелась по счету.
виза точно хранит и знает. как и мастер. а клиринг кто делает?
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:46
думаю потом спишут по тихому )
вспомните опыт Фантома как он тещу в лаунж водил )
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Додано: Суб 17 сер, 2019 15:27
А что там было?
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Додано: Суб 17 сер, 2019 15:36
Stringer
их вроде просто впустили в зал и сказали что бесплатно, а потом с карты списали денег за всех вошедших в т.ч. и за детей
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:41
У меня в вене был противоположный опыт - за гостя ничего не списали
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Додано: Суб 17 сер, 2019 15:48
Вот мой последний опыт похода в лаунжи. Итак есть виза платина от симы выпущенная полгода назад, обороты за последние 40 дней более 10 тыс., по этой карте в лаунжи ни разу не ходил. 1 августа прошел в лаунж без проблем, 8 августа посетил еще 1 лаунж, почти сразу за это списали $27, через контакт-центр симы удалось получить заяву на оспаривание данного списания, ушла эта заява куда-то в офис конторы collinson group, которая управляет LoungeKey, чувствую возня будет длинной, так что не спешите юзать карты симы для лаунжа.
Додано: Суб 17 сер, 2019 16:12
Блин, вот этого я и опасаюсь. Какой аэропорт списал?
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Додано: Суб 17 сер, 2019 16:17
Посещение было в Палермо, списание от Loungekey, я подозреваю что они не видят оборотов за июль и считают эту карту новой, а 1 посещение получилось бесплатным, так как это предполагается для новых карт.
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