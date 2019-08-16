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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:24

  antey718 написав:
  Stringer написав:
  antey718 написав:Вот мой последний опыт похода в лаунжи. Итак есть виза платина от симы выпущенная полгода назад, обороты за последние 40 дней более 10 тыс., по этой карте в лаунжи ни разу не ходил. 1 августа прошел в лаунж без проблем, 8 августа посетил еще 1 лаунж, почти сразу за это списали $27, через контакт-центр симы удалось получить заяву на оспаривание данного списания, ушла эта заява куда-то в офис конторы collinson group, которая управляет LoungeKey, чувствую возня будет длинной, так что не спешите юзать карты симы для лаунжа.

Блин, вот этого я и опасаюсь. Какой аэропорт списал?

Посещение было в Палермо, списание от Loungekey, я подозреваю что они не видят оборотов за июль и считают эту карту новой, а 1 посещение получилось бесплатным, так как это предполагается для новых карт.

Не, что то тут не так - получите ответ, отпишитесь, плиз
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