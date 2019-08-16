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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 17 сер, 2019 16:24
antey718 написав: Stringer написав: antey718 написав:
Вот мой последний опыт похода в лаунжи. Итак есть виза платина от симы выпущенная полгода назад, обороты за последние 40 дней более 10 тыс., по этой карте в лаунжи ни разу не ходил. 1 августа прошел в лаунж без проблем, 8 августа посетил еще 1 лаунж, почти сразу за это списали $27, через контакт-центр симы удалось получить заяву на оспаривание данного списания, ушла эта заява куда-то в офис конторы collinson group, которая управляет LoungeKey, чувствую возня будет длинной, так что не спешите юзать карты симы для лаунжа.
Блин, вот этого я и опасаюсь. Какой аэропорт списал?
Посещение было в Палермо, списание от Loungekey, я подозреваю что они не видят оборотов за июль и считают эту карту новой, а 1 посещение получилось бесплатным, так как это предполагается для новых карт.
Не, что то тут не так - получите ответ, отпишитесь, плиз
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Додано: Суб 17 сер, 2019 18:36
antey718
а этот зал точно был в списке доступных для посещения?
вы по карте или по кью-ару проходили?
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Додано: Суб 17 сер, 2019 18:48
IMPRINTER
Проходил по QR, на счет доступности непонятно что имеете в виду, я предполагал что все залы где принимают лаунжки считаются доступными. Со мной была жена она прошла по своей карте от аваля, у нее снялось одно бесплатное посещение (по картам аваля пока действуют старые правила без учета оборотов).
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antey718
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Додано: Суб 17 сер, 2019 18:52
antey718 написав:IMPRINTER
Проходил по QR, на счет доступности непонятно что имеете в виду, я предполагал что все залы где принимают лаунжки считаются доступными. Со мной была жена она прошла по своей карте от аваля, у нее снялось одно бесплатное посещение (по картам аваля пока действуют старые правила без учета оборотов).
это единые правила для всех карт виза.
где написано, что для аваля есть какие то льготы?
перечень доступных залов есть на сайте
вы были в Gesap VIP Lounge я так понимаю ...
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:03
Написано прямо в приложении и в официальном сообщении от аваля. Да в Gesap VIP Lounge
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antey718
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:33
antey718
хм ...
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