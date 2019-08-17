Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из
6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности"