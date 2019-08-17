RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Лаунж Кей

Лаунж Кей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:29

  Stringer написав:
  antey718 написав:Для карт аваля эта вкладка не исчезла ))

Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза

Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из
6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности" :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23186)
18.08.2019 11:43
Рынок ОВГЗ (1047)
18.08.2019 11:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.