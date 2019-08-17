RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Лаунж Кей

Лаунж Кей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:29

  Stringer написав:
  antey718 написав:Для карт аваля эта вкладка не исчезла ))

Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза

Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из
6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности" :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2694
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:08

  Flamingo написав:
  Stringer написав:
  antey718 написав:Для карт аваля эта вкладка не исчезла ))

Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза

Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из
6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности" :)

Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.
Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9722
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23210)
18.08.2019 16:18
Лаунж Кей (172)
18.08.2019 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.