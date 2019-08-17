antey718 написав:Для карт аваля эта вкладка не исчезла ))
Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза
Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из 6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности"
antey718 написав:Для карт аваля эта вкладка не исчезла ))
Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза
Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из 6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности"
Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе. Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы
Stringer написав:Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе. Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы
так у вас есть же история посещений в кабинете лаунж-ки
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Stringer написав:Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе. Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы
так у вас есть же история посещений в кабинете лаунж-ки
Ну вот прийдет импринтер и все опошлит... ну это я так, к слову о рукожопах брякнул. не вдумываясь, потому что у меня нет такой проблемы - все ходы записаны... Просто набрал платинумов 12 штук, и все к хреням полетело, потому что использую, как вы инфинити, только одну, ну максимум две... а ещё есть жена, которой тоже в лаунж нужно как то попасть... щас вот перевыпустили по карте, посмотрим как оно работает, хотя бы в нашем аэропорту