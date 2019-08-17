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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 15161718 Додано: Нед 18 сер, 2019 10:29 Stringer написав: antey718 написав: Для карт аваля эта вкладка не исчезла )) Для карт аваля эта вкладка не исчезла ))

Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза

Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из

6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности" Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности" Flamingo

Повідомлень: 2695 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 15:08 Flamingo написав: Stringer написав: antey718 написав: Для карт аваля эта вкладка не исчезла )) Для карт аваля эта вкладка не исчезла ))

Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза

Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из

6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности" Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности"

Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.

Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9730 З нами з: 23.01.13 Подякував: 277 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 16:58 Re: Лаунж Кей Stringer написав: Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы Это неоспоримо . Более того в русскоязычной версии сайта Виза для Украины до сих описаны старые (действовавшие до 1 августа) правила

https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... e-key.html Это неоспоримо. Более того в русскоязычной версии сайта Виза для Украины до сих описаны старые (действовавшие до 1 августа) правила Flamingo

Повідомлень: 2695 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 17:14 Stringer написав: Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.

Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы



так у вас есть же история посещений в кабинете лаунж-ки так у вас есть же история посещений в кабинете лаунж-ки Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36253 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 17:26 IMPRINTER написав: Stringer написав: Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.

Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы



так у вас есть же история посещений в кабинете лаунж-ки так у вас есть же история посещений в кабинете лаунж-ки

Ну вот прийдет импринтер и все опошлит... ну это я так, к слову о рукожопах брякнул. не вдумываясь, потому что у меня нет такой проблемы - все ходы записаны...

Просто набрал платинумов 12 штук, и все к хреням полетело, потому что использую, как вы инфинити, только одну, ну максимум две... а ещё есть жена, которой тоже в лаунж нужно как то попасть... щас вот перевыпустили по карте, посмотрим как оно работает, хотя бы в нашем аэропорту Ну вот прийдет импринтер и все опошлит... ну это я так, к слову о рукожопах брякнул. не вдумываясь, потому что у меня нет такой проблемы - все ходы записаны...Просто набрал платинумов 12 штук, и все к хреням полетело, потому что использую, как вы инфинити, только одну, ну максимум две... а ещё есть жена, которой тоже в лаунж нужно как то попасть... щас вот перевыпустили по карте, посмотрим как оно работает, хотя бы в нашем аэропорту F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9730 З нами з: 23.01.13 Подякував: 277 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 18:11 Re: Лаунж Кей а я уж было обрадовался. Stringer написав: Menwyy написав: Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?



Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет... Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...

Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали В общем списали через полторы неделиа я уж было обрадовался. Menwyy

Повідомлень: 901 З нами з: 22.12.08 Подякував: 18 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15161718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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