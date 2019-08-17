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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:29

  Stringer написав:
  antey718 написав:Для карт аваля эта вкладка не исчезла ))

Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза

Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из
6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности" :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:08

  Flamingo написав:
  Stringer написав:
  antey718 написав:Для карт аваля эта вкладка не исчезла ))

Ахренеть! Тоесть в этом же приложении но в других аккаунтах вкладок нет, а для аккаунта с картой аваля есть? От намудрила виза

Дело в том что в десктопной версии ЛаунжКей вкладка привилегии осталась и у вас. Просто привилегий у вас больше не осталось в том понимании как они были до августа. Вы как бы теперь всегда проходите платно, просто в случае если у вас выполнено условие бесплатность, то деньги с вас не спишут. Опять таки смотрите это по Платинам было два бесплатных и безусловный прохода, а по Инфиням их было шесть. Отражается 2из 2х или 6 из
6ти. Теперь условно бесплатных по платине осталось две, но по Инфиням то стало без ограничений. Что им рисовать? "вы воспользовались двумя проходами из бесконечности" :)

Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.
Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:58

Re: Лаунж Кей

  Stringer написав:Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы
Это неоспоримо :). Более того в русскоязычной версии сайта Виза для Украины до сих описаны старые (действовавшие до 1 августа) правила
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... e-key.html
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:14

  Stringer написав:Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.
Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы


так у вас есть же история посещений в кабинете лаунж-ки
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:26

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:Ну если они могут распознать карту конкретно аваля и ему рисовать привелегии, что им мешает рисовать ВСЕМ платинам всех банков эти привелегии, а инфинитям не рисовать. Вот если я не помню по каким картам у меня было посещение в этом году, то мне надо каждую карту проверить на компе.
Как ни крути, все равно они косорукие рукожопы


так у вас есть же история посещений в кабинете лаунж-ки

Ну вот прийдет импринтер и все опошлит... ну это я так, к слову о рукожопах брякнул. не вдумываясь, потому что у меня нет такой проблемы - все ходы записаны...
Просто набрал платинумов 12 штук, и все к хреням полетело, потому что использую, как вы инфинити, только одну, ну максимум две... а ещё есть жена, которой тоже в лаунж нужно как то попасть... щас вот перевыпустили по карте, посмотрим как оно работает, хотя бы в нашем аэропорту
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:11

Re: Лаунж Кей

В общем списали через полторы недели :) а я уж было обрадовался.
Stringer написав:
  Menwyy написав:Подскажите, если оплачивать проход в лаунж родственнику, как скоро отображается транзакция?

Понимаю, что, по логике, это обычная транзакция по пос терминалу, но вот 2й день никаких списаний нет...

Какой аэропорт? В вене у меня вообще не списали
Menwyy
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