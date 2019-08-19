RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Лаунж Кей

Лаунж Кей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:56

  Son of Sun написав:
  Flamingo написав:Наверное Швехат (VIE). Там еще пиво классное. Тоже в стекле. И тоже в свободном доступе. Но основное свинство в том, что проверка на авиабезопасность находится непосредственно перед гейтами :twisted:

На гейтах не выворачивают сумки в поисках емкостей с более 100мл жидкости.

Вы не поняли - в Швехате (по крайней мере в зоне не Шенгена) перед гейтами идет полная проверка на авиабезопасность - то есть вывоврачивается все. Потому как перед тем как пройти в Лаунж вы проходите только паспортный контроль, а "фестиваль по всей программе" начинается уже перед самими гейтами.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2723
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:58

Flamingo

самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.
я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36259
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5766 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:48

  IMPRINTER написав:Flamingo

самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.
я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит.

Смысл этих благ в длительных транзитных пересадках а не в том, что бы забежать пожрать нашару перед вылетом
maxim2014
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:58

  maxim2014 написав:Смысл этих благ в длительных транзитных пересадках а не в том, что бы забежать пожрать нашару перед вылетом

Кому что. Можно к вам обращаться за последующими советами по жизни? :lol:
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 478
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:00

  maxim2014 написав:
  IMPRINTER написав:Flamingo

самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.
я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит.

Смысл этих благ в длительных транзитных пересадках а не в том, что бы забежать пожрать нашару перед вылетом


если летите лоу-костером то там нет понятия "стыковка", "транзит" - это два отдельных билета и надо получить и сдать багаж по-новой ... так что имеем транзитную пересадку без возможности посетить лаунж пока не откроются стойки на сдачу багажа - сиди под ними бомжуй
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36259
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5766 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:58

  Son of Sun написав:
  maxim2014 написав:Смысл этих благ в длительных транзитных пересадках а не в том, что бы забежать пожрать нашару перед вылетом

Кому что. Можно к вам обращаться за последующими советами по жизни? :lol:

Вот из-за таких гайки то и закручивают :)
maxim2014
 
Повідомлень: 1531
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:33

  maxim2014 написав:
  Son of Sun написав:
  maxim2014 написав:Смысл этих благ в длительных транзитных пересадках а не в том, что бы забежать пожрать нашару перед вылетом

Кому что. Можно к вам обращаться за последующими советами по жизни? :lol:

Вот из-за таких гайки то и закручивают :)

Может из-за таких, кто ходит в них только при транзитных пересадках? :)
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 478
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:59

Re: Лаунж Кей

Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 538
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:51

  Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета

В некоторых аэропортах лаунжи есть даже до зоны паспортного контроля или контроля на авиабезопасность.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2723
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:10

  Flamingo написав:
  Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета

В некоторых аэропортах лаунжи есть даже до зоны паспортного контроля или контроля на авиабезопасность.


да, но это ну в очень некоторых )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36259
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5766 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 17181920>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.