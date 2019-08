Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / Лаунж Кей Лаунж Кей + Додати

Додано: Пон 19 сер, 2019 11:56 Son of Sun написав: Flamingo написав: Наверное Швехат (VIE). Там еще пиво классное. Тоже в стекле. И тоже в свободном доступе. Но основное свинство в том, что проверка на авиабезопасность находится непосредственно перед гейтами

На гейтах не выворачивают сумки в поисках емкостей с более 100мл жидкости.

На гейтах не выворачивают сумки в поисках емкостей с более 100мл жидкости. На гейтах не выворачивают сумки в поисках емкостей с более 100мл жидкости.

Додано: Пон 19 сер, 2019 12:58 Flamingo

Вы не поняли - в Швехате (по крайней мере в зоне не Шенгена) перед гейтами идет полная проверка на авиабезопасность - то есть вывоврачивается все. Потому как перед тем как пройти в Лаунж вы проходите только паспортный контроль, а "фестиваль по всей программе" начинается уже перед самими гейтами.

самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.

самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.

я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит. самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит.

Додано: Пон 19 сер, 2019 13:48

Смысл этих благ в длительных транзитных пересадках а не в том, что бы забежать пожрать нашару перед вылетом

Додано: Пон 19 сер, 2019 13:58

Кому что. Можно к вам обращаться за последующими советами по жизни?

самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.

я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит. самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит.

Додано: Пон 19 сер, 2019 14:00

если летите лоу-костером то там нет понятия "стыковка", "транзит" - это два отдельных билета и надо получить и сдать багаж по-новой ... так что имеем транзитную пересадку без возможности посетить лаунж пока не откроются стойки на сдачу багажа - сиди под ними бомжуй



Кому что. Можно к вам обращаться за последующими советами по жизни? Кому что. Можно к вам обращаться за последующими советами по жизни?

Кому что. Можно к вам обращаться за последующими советами по жизни? Кому что. Можно к вам обращаться за последующими советами по жизни?

Додано: Пон 19 сер, 2019 14:58

Вот из-за таких гайки то и закручивают

Додано: Пон 19 сер, 2019 15:33

Может из-за таких, кто ходит в них только при транзитных пересадках?

Додано: Пон 19 сер, 2019 20:51

В некоторых аэропортах лаунжи есть даже до зоны паспортного контроля или контроля на авиабезопасность.

Додано: Пон 19 сер, 2019 21:10

да, но это ну в очень некоторых )



