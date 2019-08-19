RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Лаунж Кей

Лаунж Кей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:13

Re: Лаунж Кей

Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 902
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:22

Re: Лаунж Кей

Menwyy написав:Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета
Онлайн чекин всегда делаю заранее. Просто турникет при скане посадочного загорается красным, а рядом сидящие фрау говорят что надо ждать открытия чекина
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 538
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:37

  Menwyy написав:Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета


чекиниться можно за 60 дней даже в райнэйре к примеру если брать платные места ... НО предыдущий оратор сказал, что не раскроется турникет и не впустил вас даже на паспортный более, чем за 2 часа и загорается красный крест мол иди нах иш чего задумал ... там же прислоняешь посадочный и турникет раскрывается
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36259
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5766 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.