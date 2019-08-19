Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:13
Re: Лаунж Кей
Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:22
Re: Лаунж Кей
Онлайн чекин всегда делаю заранее. Просто турникет при скане посадочного загорается красным, а рядом сидящие фрау говорят что надо ждать открытия чекина
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:37
чекиниться можно за 60 дней даже в райнэйре к примеру если брать платные места ... НО предыдущий оратор сказал, что не раскроется турникет и не впустил вас даже на паспортный более, чем за 2 часа и загорается красный крест мол иди нах иш чего задумал ... там же прислоняешь посадочный и турникет раскрывается
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