Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:13
Re: Лаунж Кей
Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:22
Re: Лаунж Кей
Онлайн чекин всегда делаю заранее. Просто турникет при скане посадочного загорается красным, а рядом сидящие фрау говорят что надо ждать открытия чекина
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:37
чекиниться можно за 60 дней даже в райнэйре к примеру если брать платные места ... НО предыдущий оратор сказал, что не раскроется турникет и не впустил вас даже на паспортный более, чем за 2 часа и загорается красный крест мол иди нах иш чего задумал ... там же прислоняешь посадочный и турникет раскрывается
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:52
Re: Лаунж Кей
Ребятки, а как дела с упаковкой багажа обстоят?
Тоже траты считает?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:56
Да на все услуги считают траты, согласно методички.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 20 сер, 2019 23:08
это в каком городе? лично несколько раз приезжал в аэропорт Праги в 6-7 вечера, рейсы были в 10 и 11 вечера, точно знаю что до вылета было еще минимум 4 часа. Без проблем открывался турникет и я спокойно 2-2.5 часа зависал в лаунже. Был только с ручной кладью, естественно ни к каким стойкам регистрации не подходил и багаж не сдавал.
Кстати лаунж охренительный там. Был по блэк эдишену от привата в июле 2 раза и 1 раз в начале августа. Кормят супер, напитки какие хочешь, залы отличные.
пс. Кстати досмотр вещей после лаунжа, уже непосредственно перед гейтами
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
|