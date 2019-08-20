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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:13

Re: Лаунж Кей

Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:22

Re: Лаунж Кей

Menwyy написав:Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета
Онлайн чекин всегда делаю заранее. Просто турникет при скане посадочного загорается красным, а рядом сидящие фрау говорят что надо ждать открытия чекина
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:37

  Menwyy написав:Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета


чекиниться можно за 60 дней даже в райнэйре к примеру если брать платные места ... НО предыдущий оратор сказал, что не раскроется турникет и не впустил вас даже на паспортный более, чем за 2 часа и загорается красный крест мол иди нах иш чего задумал ... там же прислоняешь посадочный и турникет раскрывается
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:52

Re: Лаунж Кей

Ребятки, а как дела с упаковкой багажа обстоят?
Тоже траты считает?
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:56

  Alexey_k9 написав:Ребятки, а как дела с упаковкой багажа обстоят?
Тоже траты считает?


Да на все услуги считают траты, согласно методички.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:08

  Alex_ki написав:
Menwyy написав:Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета
Онлайн чекин всегда делаю заранее. Просто турникет при скане посадочного загорается красным, а рядом сидящие фрау говорят что надо ждать открытия чекина


это в каком городе? лично несколько раз приезжал в аэропорт Праги в 6-7 вечера, рейсы были в 10 и 11 вечера, точно знаю что до вылета было еще минимум 4 часа. Без проблем открывался турникет и я спокойно 2-2.5 часа зависал в лаунже. Был только с ручной кладью, естественно ни к каким стойкам регистрации не подходил и багаж не сдавал.
Кстати лаунж охренительный там. Был по блэк эдишену от привата в июле 2 раза и 1 раз в начале августа. Кормят супер, напитки какие хочешь, залы отличные.

пс. Кстати досмотр вещей после лаунжа, уже непосредственно перед гейтами
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 06:40

Re: Лаунж Кей

Возможно это специфика каких-то конкретных аэропортов так как у меня в практике такого не было ни разу...
IMPRINTER написав:
  Menwyy написав:Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже...
Alex_ki написав:Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета


чекиниться можно за 60 дней даже в райнэйре к примеру если брать платные места ... НО предыдущий оратор сказал, что не раскроется турникет и не впустил вас даже на паспортный более, чем за 2 часа и загорается красный крест мол иди нах иш чего задумал ... там же прислоняешь посадочный и турникет раскрывается
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 06:55

Re: Лаунж Кей

  Menwyy написав:Возможно это специфика каких-то конкретных аэропортов так как у меня в практике такого не было ни разу...

Ну как каких-то... Борисполь - пускает раньше чем за 2 часа, а также Нью-Дели, Тенерифе-Сюр, Даболим (Гоа - но там нету лаунжей поскольку это аэропорт военный) - везде в этих аэропортах за последний год пускало как минимум за 4 часа. И везде у нас был багаж. Да и в Швехате мы провели в самом лаунже больше двух часов точно (но за сколько пустило не помню и там багажа не было). Может конечно зависит еще и от авиакомпаний, но на самом деле таких аэропортов много
Flamingo
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