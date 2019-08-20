Додано: Вів 20 сер, 2019 23:08

Alex_ki написав: Menwyy написав: Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже... Alex_ki написав: Да даже если только ручная и сдавать ничего не надо, в большинстве случаев турникет не пускает к контролю до открытия чекина, т.е. 2 часов до вылета Чекиньтесь заранее и хоть пол дня сидите в лаунже... Онлайн чекин всегда делаю заранее. Просто турникет при скане посадочного загорается красным, а рядом сидящие фрау говорят что надо ждать открытия чекина Онлайн чекин всегда делаю заранее. Просто турникет при скане посадочного загорается красным, а рядом сидящие фрау говорят что надо ждать открытия чекина

это в каком городе? лично несколько раз приезжал в аэропорт Праги в 6-7 вечера, рейсы были в 10 и 11 вечера, точно знаю что до вылета было еще минимум 4 часа. Без проблем открывался турникет и я спокойно 2-2.5 часа зависал в лаунже. Был только с ручной кладью, естественно ни к каким стойкам регистрации не подходил и багаж не сдавал.Кстати лаунж охренительный там. Был по блэк эдишену от привата в июле 2 раза и 1 раз в начале августа. Кормят супер, напитки какие хочешь, залы отличные.пс. Кстати досмотр вещей после лаунжа, уже непосредственно перед гейтами