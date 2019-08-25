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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:21

Какие плюшки для владельцев MC World Elite в Борисполе?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... -news.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:17

  Ukrainian написав:Какие плюшки для владельцев MC World Elite в Борисполе?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... -news.html


стандартные:
- фаст-лайн
- лаунж
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:23

  IMPRINTER написав:
  Ukrainian написав:Какие плюшки для владельцев MC World Elite в Борисполе?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... -news.html


стандартные:
- фаст-лайн
- лаунж

Какую карту лучше иметь MC World Elite или VISA Infinite?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8249
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 00:12

Ukrainian

думаю визу щас лучше
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36280
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5766 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:49

Re: Лаунж Кей

Ну тут наверное смотря от какого банка...
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 09:36

  Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?

Докладываю: платины, выпущенные за тридцать дней до посещения лаунжа, подходят без всяких трат, как и было обещано
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:15

  Stringer написав:
  Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?

Докладываю: платины, выпущенные за тридцать дней до посещения лаунжа, подходят без всяких трат, как и было обещано

любые платины по которым не было ещё посещений проходят без проверки трат, проверено на практике 22 августа
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velvet
 
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