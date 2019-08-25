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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:21
Какие плюшки для владельцев MC World Elite в Борисполе?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:17
стандартные:
- фаст-лайн
- лаунж
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:23
Какую карту лучше иметь MC World Elite или VISA Infinite?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 24 сер, 2019 00:12
Ukrainian
думаю визу щас лучше
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Додано: Суб 24 сер, 2019 14:49
Re: Лаунж Кей
Ну тут наверное смотря от какого банка...
Додано: Пон 26 сер, 2019 09:36
Докладываю: платины, выпущенные за тридцать дней до посещения лаунжа, подходят без всяких трат, как и было обещано
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Додано: Пон 26 сер, 2019 10:15
любые платины по которым не было ещё посещений проходят без проверки трат, проверено на практике 22 августа
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Додано: Пон 26 сер, 2019 11:58
velvet
меня в борисполе по одной и той же карте (мастер) на фаст лайн не пропустили (пос-послал нах), а в лаунж - пропустили, хотя требования одинаковые.
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