Додано: Пон 26 сер, 2019 11:58

velvet



меня в борисполе по одной и той же карте (мастер) на фаст лайн не пропустили (пос-послал нах), а в лаунж - пропустили, хотя требования одинаковые.

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