"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Какую карту лучше иметь MC World Elite или VISA Infinite?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?
Докладываю: платины, выпущенные за тридцать дней до посещения лаунжа, подходят без всяких трат, как и было обещано
Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?
Докладываю: платины, выпущенные за тридцать дней до посещения лаунжа, подходят без всяких трат, как и было обещано
любые платины по которым не было ещё посещений проходят без проверки трат, проверено на практике 22 августа
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Stringer написав:После обновления приложения лаунж кей все привелегии по бесплатным посещениям залов со всех карт слетели. Даже с тех, по которым есть траты. Кто походил после 1 августа в лаунж, как теперь это происходит?
Докладываю: платины, выпущенные за тридцать дней до посещения лаунжа, подходят без всяких трат, как и было обещано
любые платины по которым не было ещё посещений проходят без проверки трат, проверено на практике 22 августа
А можно уточнить - проходят только 1 раз? Второй нет? И к сожалению август - переходной месяц. Вон ощад писал что в августе достаточно трату иметь от 1 грн. А вот как оно будет в сентябре?
On October 1st, 2019 we will be increasing the fee for chargeable lounge visits to $32 per visit per person. Any complimentary visits included as a part of your LoungeKey benefit will not be affected by this fee increase.