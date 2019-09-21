мне сложно сказать, т.к. я юзал карту и первый раз и по которой были нужные 20 к операций, поэтому сказать что именно из этого обеспечило мне возможность ̶в̶ы̶к̶р̶а̶с̶т̶ь̶ ̶е̶д̶у̶ ̶и̶ ̶в̶о̶д̶у̶ посетить лаунж, - я не знаю, но все было без проблем. Показывал кьюар из приложения. Саму карту в руки не давал.
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мне сложно сказать, т.к. я юзал карту и первый раз и по которой были нужные 20 к операций, поэтому сказать что именно из этого обеспечило мне возможность ̶в̶ы̶к̶р̶а̶с̶т̶ь̶ ̶е̶д̶у̶ ̶и̶ ̶в̶о̶д̶у̶ посетить лаунж, - я не знаю, но все было без проблем. Показывал кьюар из приложения. Саму карту в руки не давал.
в общем по картам, по которым не было операций и посещений в этом году дало в августе бесплатно посетить лаунж один раз, по остальным без проблем дало бесплатно посетить два лаунжа
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покупка 7995 рахується в трати на карті Альфа? Хто знає? Чи як перевод? Бо валютна Альфи не бачить в системі лаунж кей. Ще напишіть яку карту оформити (під витрати чи депозит ) щоб ще мати картки. Дякую всім!!
гемблинг под очень большим вопросом. я думаю хорошим тестом будет проверка по Бильше или Риворцу. Если Бильше начислило баллы, то скорей всего эту тратту зачтут в оборот и для лаунжа. Если речь про Мастер. Если про визу сложно сказать - но это очень рисковый код.
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тока Visa Signature и Visa Infinite, платина не канает.
насчет стойки 48 ... не все а/к там
Во время вылетов для рейсов авиакомпаний «Международные Авиалинии Украины», GEORGIAN AIRLINES, AIRALANNA/FANAIR, YANAIR услуга предоставляется на стойке FastLine № 48 в терминале D, которая расположена на 3 этаже в правой части зоны вылета (регистрации) международных рейсов аэропорта «Борисполь».
Во время вылетов для рейсов авиакомпаний LUFTHANSA, AUSTRIAN AIRLINES, CZEСH AIRLINES, SWISS, BRUSSELS AIRLINES, SKY UP, BRITISH AIRWAYS, KLM, AIR FRANCE, EL AL, TURKISH AIRLINES, IRAQI AIRWAYS, AIR BALTIC, ELLINAIR SA, IBERIA, FlyDubai, LAUDAMOTION AIRLINES, BRAVO, BUKOVYNA AIRLINES, RYANAIR услуга предоставляется на стойках регистрации соответствующего авиаперевозчика в сопровождении сотрудника FastLine и, по возможности, вне общей очереди.
А кто нибудь летал из Борисполя с инфиней, но авиакомпаниями не входящими в данный список - есть ли в этом случае FastLine? К примеру Катарцы - не самая отсталая АК и далеко не лоукост (какими являются присутсвующие в списке Лауда, Райаны и т.п.). Куда по ним стучать за FastLine? Или этот список полный и правкам-дополнениям не подлежит