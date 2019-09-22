Додано: Суб 31 сер, 2019 18:31

Ethereum



мне сложно сказать, т.к. я юзал карту и первый раз и по которой были нужные 20 к операций, поэтому сказать что именно из этого обеспечило мне возможность ̶в̶ы̶к̶р̶а̶с̶т̶ь̶ ̶е̶д̶у̶ ̶и̶ ̶в̶о̶д̶у̶ посетить лаунж, - я не знаю, но все было без проблем. Показывал кьюар из приложения. Саму карту в руки не давал.

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